Die Sammelunterkunft für Geflüchtete in der Mannheimer Straße in Oggersheim steht nach einem Corona-Ausbruch Ende März offenbar nicht mehr länger unter Quarantäne. Das haben ehrenamtliche Helfer am Dienstagmittag mitgeteilt. Die Stadtverwaltung hat die Aufhebung der Quarantäne, die ab 1. April angeordnet worden war, auf Anfrage noch nicht bestätigt, will sich nach Angaben einer Sprecherin aber voraussichtlich noch im Laufe des Tages dazu äußern. In der Unterkunft leben 171 Männer, 82 hatten sich mit dem Coronavirus infiziert.