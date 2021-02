Die Quarantäne für die Bewohner der Sammelunterkunft in der Mannheimer Straße (Oggersheim) ist aufgehoben. Das zuständige Gesundheitsamt hat der Stadtverwaltung per E-Mail am Dienstag insgesamt 84 an die Bewohner des Containerdorfs adressierte Bescheide übermittelt. Die Bescheide datieren vom Montag und ordnen eine Quarantäne jeweils für die Zeit vom 4. bis 11. Februar an. Die Stadtverwaltung hat die Bescheide am Dienstag unmittelbar an die Bewohner übergeben. Alle Einschränkungen sind damit mit sofortiger Wirkung aufgehoben.

Alle Tests negativ

Im Zuge der von der Verwaltung veranlassten Corona-Tests für die Bewohner der Sammelunterkunft wurden am Montag insgesamt 90 Bewohner und Besucher getestet, alle Tests waren negativ. „Wir haben den Menschen in der Mannheimer Straße die Bescheide des Gesundheitsamtes unverzüglich überbracht. Damit konnten wir auch alle belastenden Maßnahmen aufheben. Unser Dank geht an alle, die uns in den vergangenen zwei Wochen in dieser schwierigen Situation unterstützt haben, um die Lage für die Betroffenen so erträglich wie möglich zu gestalten“, so Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck und die Beigeordneten Andreas Schwarz und Beate Steeg (alle SPD), die am Dienstagnachmittag nochmals persönlich vor Ort waren.

Keine zweite Infektion mit Mutation

In der Sammelunterkunft Mannheimer Straße war bei einem Bewohner am 4. Februar die Infektion mit einer Mutation des

Coronavirus festgestellt worden. Für die Bewohner wurde Quarantäne angeordnet. Seit diesem Zeitpunkt wurden die Bewohner regelmäßig auf Corona getestet. Bisher waren bis auf einen Fall alle Testergebnisse negativ. Bei dem zweiten positiven Testergebnis lag keine Infektion mit einer Mutation des Virus vor. In der Unterkunft sind 157 Männer im Alter von 30 bis 40 Jahren gemeldet, etwa die Hälfte geht einer Arbeit nach. Nicht alle wohnen vor Ort.