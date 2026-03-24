Riesling, Säure, Böden, Ausbau: Bei der Hausmesse der BASF-Weinkellerei trafen Besucher auf Winzer aus der Pfalz und aus vielen Ländern. Im Mittelpunkt standen 150 Weine.

Aus der BASF-Kellerei ist ein Weinkeller geworden. Was sich seit dem Gründungsjahr 1901 jedoch nicht geändert hat, ist der Qualitätsanspruch einer Einrichtung, die im Jubiläumsjahr bereits zum zweiten Mal als Weinhändler des Jahres ausgezeichnet worden ist. Davon konnten sich die Besucher der Hausmesse im Feierabendhaus überzeugen.

„Wir haben nur die Weine dabei, die wir exklusiv für den BASF-Weinkeller produzieren“, erklärte Nazmiye Uzun stellvertretend für alle 40 Anbieter aus dem In- und Ausland, die im Feierabendhaus ihre Produkte präsentierten. Für die kaufmännische Geschäftsführerin des Weinguts Geheimer Rat Dr. von Bassermann-Jordan war es Ehrensache, dass sie bei der Hausmesse präsent war. „Immerhin waren wir im Jahr 1901 einer der ersten Lieferanten für die damalige Kellerei.“ Einiges habe sich seither verändert: die Geschmäcker der Weine, die Bezeichnung von Kellereien und Weingütern. Die enge Beziehung von Bassermann-Jordan zur BASF habe aber alles überstanden. „Deshalb pflegen wir diesen guten Kontakt.“

Auswahl könnte sich ausweiten

Nicht nur Bruno Wolff freute sich darüber. Der Weinkellerchef freute sich über die Vielfalt der Genüsse – rund 150 Weine standen zur Auswahl – und darüber, dass der Konzern trotz Sparzwängen und Konzentration auf das Kerngeschäft ein Bekenntnis zu Deutschlands bestem Weinhandel abgegeben habe – eine Entscheidung über Ludwigshafen hinaus. „Wir verschaffen den deutschen Weinen einen internationalen Auftritt und das internationale Netzwerk der BASF hilft uns dabei“, sagte Wolff.

Auf die Auswahl der Hausmesse war er stolz. „Wir haben die attraktivsten Weingüter der Pfalz ins Haus geholt.“ Auch Spanien, Italien, Frankreich, Australien, Österreich, Portugal, Chile und Panama waren im Feierabendhaus zu Gast und präsentierten sich in Form ihrer Weingüter und edlen Tropfen. Die Auswahl könnte sich künftig noch ausweiten: „Es gibt in China mittlerweile große Weingüter“, erklärte Wolff. Auch der Markt in Indien entwickle sich, nicht nur auf Abnehmerseite. Es gebe die ersten Produzenten, auch wenn die noch nicht den Qualitätsansprüchen in Ludwigshafen genügen.

Alkoholfreier Bereich ist großes Thema

Die Besucher im Feierabendhaus wissen diese Vorauswahl zu schätzen. „Wir kommen aus der Südpfalz“, berichtete ein Ehepaar. Ihr Ziel war in erster Linie ein trinkbarer Riesling. „Wir kennen unsere Geschmacksrichtung genau. Leider legen immer weniger Produzenten Wert auf Säure.“ Sie waren ein Teil des „Kennerpublikums“, als das Wolff einen Großteil der Gäste bezeichnete. Deutlich wurde das auch im Gespräch mit den Repräsentanten, in dem es um Säuregehalt, Restsüße, Lagerungsarten und Böden ging. „Für andere Gruppen brauchen wir andere Formate.“ Wolff verwies auf die sinkende Zahl der Weinkonsumenten. „Da müssen wir die Nicht-Käufer erreichen.“ Dafür sei die Hausmesse aber nicht die richtige Plattform. Obwohl sich eventuell auch Wein-Laien von der Vielfalt hätten begeistern lassen.

Das italienische Weingut Planeta war einer von 40 Anbietern der Hausmesse beim BASF Weinkeller. Foto: Volker Endres

„Insgesamt ist der alkoholfreie Bereich bei unseren Veranstaltungen immer ein großes Thema“, verwies Wolff auf die Produkte der Kelterei van Nahmen, die unter anderem Frucht-Secco in den Geschmacksrichtungen Apfel-Johannisbeere und Himbeere mitgebracht hatten. Auch alkoholfreie Weine nehmen im BASF-Weinkeller einen größer werdenden Teil ein, zum Beispiel die Württemberger Schell-Schokolade. Auch davon gab es reichlich Geschmacksproben bei der Hausmesse. „Hier kommen Menschen zusammen. Man begegnet sich und man spricht miteinander“, erklärte Wolff.