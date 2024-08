Rund 1000 Besucher des Einkaufszentrums Q6/Q7 haben im Juli über drei Tage ein 16.000-Teile-Puzzle von Ravensburger mit einem Motiv des Mannheimer Wasserturms von Starfotograf Horst Hamann fertiggestellt. Jetzt wurde das sechs Quadratmeter große XXL-Puzzle in der Einkaufshalle aufgehängt. Vor zehn Jahren hat Hamann eine der ersten professionellen Drohnen eingesetzt, um den Wasserturm aus der Luft zu fotografieren. Das Bild sei eine Exklusivaufnahme „zwischen Himmel und Hölle“, umschrieb der Künstler, der auch die Hürden der Aktion sah: „Die schwarzen Stellen sind natürlich fies, aber dafür wird man mit dem Gesamteindruck belohnt.“ Unterteilt war der Riesenwasserturm in 500 einzelne Abschnitte, um den Teilnehmern den Spaß zu erleichtern. Der Erlös einer Sonderedition des „Mannheim-Puzzles“ über 1200 Euro geht an das Mannheimer Kinder- und Jugendheim St. Josef.