Eine Architektur zum Niederknien, eine seltsame Entdeckung auf dem Parkplatz, Schlappen vor einem Container und ein rotes Schild am Schaufenster einer Metzgerei – davon erzählen unsere Kurzgeschichten.

Majestätisch

Die Eberthalle – gute Stube der Stadt. Die meisten Ludwigshafener haben bestimmt schöne Erinnerungen an die Halle – sei es, dass sie dort mit den Eulen grandiose Handballerfolge gefeiert, ein tolles Konzert miterlebt oder bei einer Messe etwa die eigene Hochzeit geplant haben. Die kleine Aufzählung zeigt: Die Eberthalle gehört zu Ludwigshafen. Daher wird ja auch intensiv um die Frage Sanierung oder Neubau gerungen. Die Entscheidung steht bald an – und wird mit Spannung erwartet. Klar ist: Das Projekt wird aufwendig und einen höheren zweistelligen Millionenbetrag verschlingen. Die Tendenz geht in Richtung Erhalt des markanten 60er-Jahre-Baus. Bei einem Rundgang ist unserem Fotografen Ralf Moray vor wenigen Tagen ein Bild gelungen, das vor Augen führt, warum es so viele Eberthallen-Fans gibt. Fast schon majestätisch ragt das spitze Hallendach empor. Als möchte es sich recken und nach Zuschauern Ausschau halten. Denn aktuell ist die Halle wegen Corona ja lahmgelegt. Die Perspektive des Fotografen lässt uns auch an Pyramiden denken. Und das ist doch ein kleiner Mutmacher für die Eberthalle. Denn ihr Dornröschenschlaf endet, wenn die Handball-Weltmeisterschaft in Ägypten (=Pyramiden) rum ist und dann die Bundesliga-Handballer der Eulen wieder auf Punktejagd gehen können. Dann kommt zumindest wieder etwas Leben in die gute Stube.

Überschaubar

Das Angebot von Freizeitaktivitäten während der Corona-Krise ist ziemlich überschaubar. Viele Menschen greifen da nach Sachen, die sie im Haus haben, etwa wenn es gilt, Kinder zu bespaßen. So werden Bücher aus Regalen genommen oder längst vergessen geglaubte Brettspiele. Oder Großeltern greifen nach einem Puppenwagen – aus Zeiten, die längst untergegangen sind, aber nun wieder heraufbeschworen werden, weil die Enkelkinder bereits alles, was der moderne Alltag bietet, ausprobiert haben. Ein Puppenwagen war es auch, der am Sonntag die Aufmerksamkeit mancher Spaziergänger auf sich zog. Warum ein solcher, noch gut erhalten, in strahlenden Mädchenfarben neben einem Parkplatz in Süd stand, war allerdings ein kleines Rätsel. Es war nicht anzunehmen, dass die Puppenmutti ihr „Kind“ wegen coronaler Gesundheitsgefährdung aus dem Wagen genommen und sich überstürzt davon gemacht hat. Auch ist nicht erwiesen, dass sie von den abgestellten Autos in der Nähe begeistert war und sich samt Puppe bei Opa für eine Spritztour angemeldet hatte, um endlich herauszukommen aus dem grauen Pandemie-Alltag. Ebenso ist offen, ob Opa und Enkelin nach dem Ausflug – sofern dieser stattgefunden hat – vergaßen, den farbenfrohen Puppenwagen mit nach Hause zu nehmen. Dort muss es aber irgendwann irgendwem aufgefallen sein, dass er fehlte. Schlimm nur, wenn's vor dem Einschlafen war. Gestern jedenfalls er nicht mehr am Parkplatz. Happy End oder „Leihgabe“?

Humoristisch

Was war in den vergangenen Tagen in Ludwigshafen nicht alles los. Für die meisten Bürger gibt’s jetzt Gelbe Tonnen, um den Verpackungsmüll zu entsorgen. Doch nicht nur das hat sich geändert, sondern es gibt auch ein neues Entsorgungsunternehmen. Unterm Strich steht für viele: Es klemmt noch gewaltig. Also eher Tonnenfrust als Tonnenlust. Darüber kann man sich nun intensiv aufregen, oder man geht das alles humoristisch an. Für diese Option hat sich unser Leser Hans-Peter Cordes entschieden. Er hat in Oppau am Straßenrand ein paar Hausschlappen entdeckt. Doch wo ist der zugehörige Mensch? Alles sehr rätselhaft. Cordes präsentiert eine Vermutung: „Die Probleme mit der Gelben Tonne hauen so manch einen aus den Schlappen.“ Ob’s wirklich so war, oder ob hier beim Gang zum Glascontainer ein kleines Malheur passiert ist – wir wissen es natürlich nicht. Finden aber: Humor ist nicht das schlechteste Rezept.

Hungrig

Apropos Rezept: Das hatte ich vergangenes Wochenende schon im Kopf, als ich frühmorgens zu meiner Metzgerei des Vertrauens radelte. Entscheiden wollte ich mich aber erst an der Theke. Das Auge isst ja bekanntermaßen mit. Weshalb ein Blick in die Auslage häufig den letzten Kick gibt, wozu man tendiert, beziehungsweise: Ob am Abend ein Stück Lamm, ein Rumpsteak oder ein Cordon bleu in der Pfanne brutzelt. Doch als ich ankam, musste ich meine leckeren Pläne leider begraben. Denn am Schaufenster erwartete mich – wie andere Enttäuschte – folgender Hinweis: „Obwohl wir negativ getestet wurden, müssen alle Mitarbeiter bis zum 24.1 in Quarantäne“ – handschriftlich in Schwarz auf rotem Grund geschrieben. Sicher ist sicher – mit Blick auf das eigene Personal und die Kunden. Schade, aber vollkommen richtig. Zum Glück war meine Frau parallel auf dem Wochenmarkt unterwegs und besorgte Fisch, denn auf Anhieb fiel mir tatsächlich nicht ein, wo der nächste Metzgerei-Standort ist. Und dem favorisierten Laden kehrt man ja ohnehin nicht so schnell den Rücken. Verbunden mit der Hoffnung, dass die Quarantäne inzwischen wirklich Geschichte ist und es alle gut überstanden haben, versuche ich einfach am nächsten Wochenende mein Glück – dann, wie vorgeschrieben, mit höherwertiger Maske und womöglich wieder mit einer Scheibe warmer Fleischwurst in der Hand, die einem vor Ort gerne gereicht wird – zum Verzehr draußen. Ein paar Kalorien für den dann nicht mehr rezeptlosen Heimweg.