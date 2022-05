Die Auffahrt von der Kaiser-Wilhelm-Straße auf die Hochstraße Süd in Fahrtrichtung Bad Dürkheim ist seit Freitagmittag, 13. Mai, wieder geöffnet. Das hat die Stadtverwaltung mitgeteilt. Die Asphaltschäden auf der Fahrbahn an der Pylonbrücke seien beseitigt, wegen der frischen Ausbesserungsarbeiten werde die erlaubte Geschwindigkeit für die nächsten Wochen jedoch auf 30 Stundenkilometer begrenzt. Der Fahrbahnbelag und die Ausbesserungsstellen stünden in den nächsten Wochen weiterhin unter Beobachtung. Die Auffahrt zur Pylonbrücke musste am Freitag, 6. Mai, gesperrt werden, weil sich auf der rund 500 Meter langen Fahrbahn an rund 80 Stellen im Asphalt Blasen gebildet hatten.