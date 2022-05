Die Pylonbrücke bleibt zwar wegen einer Blasenbildung im Asphaltbelag aus Sicherheitsgründen weiterhin gesperrt, aber ihre Tragfähigkeit sei nicht angegriffen. Das erklärte Baudezernent Alexander Thewalt (parteilos) auf Anfrage. Er hatte die Schäden selbst in Augenschein genommen, wegen derer die Brücke als Teil der Hochstraße Süd (B37) am Freitag für den Verkehr in Fahrtrichtung Bad Dürkheim gesperrt worden war. Womöglich sei die Blasenbildung durch eingedrungenes Wasser entstanden, das sich ausgedehnt habe. Die Temperaturen auf einer Brückenfahrbahn seien deutlich höher als die Lufttemperatur. In den ersten warmen Frühlingstagen seien die Blasen vermutlich gewachsen, was einer Mitarbeiterin der Tiefbausparte aufgefallen sei.

Bis zu fünf Zentimeter hoch

Die größte Blase sei fünf Zentimeter hoch, einige Blasen drei Zentimeter, weitere kleiner. Eine Gefahr bildeten sie vor allem für Motorradfahrer. Genaueres lasse sich erst sagen, wenn sich am Montagvormittag ein erfahrener Gutachter die Schäden anschaue. Gebe dieser grünes Licht, würden die Schäden umgehend beseitigt. „Ich bin fest davon überzeugt, dass die Standfestigkeit und Tragfähigkeit der Brücke in keinster Weise in Gefahr ist. Der von uns oberflächlich kontrollierte Korrosionsschutz der Hauptträger und Konsolträger und des restlichen Stahlbaus am westlichen Ende der Brücke macht einen sehr guten Eindruck, ebenso der Korrosionsschutz der Tragseile und des Pylons selbst“, zieht Thewalt eine erste Bilanz. Über die weitere Entwicklung werde am Montag in der Sitzung des Hauptausschusses berichtet.

7000 Fahrzeuge am Tag betroffen

Betroffen von der Sperrung sind nur die Verkehrsteilnehmer, die bislang die Auffahrt Kaiser-Wilhelm-Straße genutzt hatten. Durch den Abriss der Pilzhochstraße werden Verkehrsteilnehmer auf der B37 aus Richtung Mannheim bereits zuvor über die Abfahrt zur Rheinuferstraße in Richtung Hochstraße Nord (B44) umgeleitet. Die Auffahrt auf die Südtrasse in der Kaiser-Wilhelm-Straße wird am Tag durchschnittlich von 7000 Kraftfahrzeugen genutzt.