Die seit Freitag wegen Blasenbildungen im Asphalt in Fahrtrichtung Bad Dürkheim gesperrte Pylonbrücke in Ludwigshafen ist am Ende der Woche wieder befahrbar. Das hat die Stadtverwaltung am Montag mitgeteilt. Die Schäden könnten kurzfristig behoben werden. „Die Standfestigkeit und Tragfähigkeit der Brücke ist in keinster Weise gefährdet“, urteilt der von der Stadt beauftragte Gutachter Florian Rentel vom Ingenieurbüro Rogmann, nachdem er die Brücke (ein Teil der Hochstraße Süd, B37) am Montagmittag geprüft hat.

80 schadhafte Stellen

Damit bestätigte er die Einschätzung von Bau- und Umweltdezernent Alexander Thewalt (parteilos), der sich gleich nach Bekanntwerden der Schäden am Wochenende ein Bild vor Ort gemacht hatte. „Auf der rund 500 Meter langen Fahrbahn sind insgesamt 80 schadhafte Stellen festgestellt worden. Die aufgeworfenen Hügel im Asphalt sind zwischen zwei und fünf Zentimeter hoch, etwas kleinere gibt es auch im Gehwegbereich. Eine kurzfristige Instandsetzung folgt. Der Prüfingenieur hat heute, wie ich vermutet hatte, festgestellt, dass zwischen der Tragschicht aus Gussasphalt und der Deckschicht Wasser eingedrungen ist. Dieses dehnt sich bei steigender Temperatur aus und führt dann zu den Blasen. Mittelfristig muss die gesamte Fahrbahn in Richtung Bad Dürkheim saniert und abgedichtet sowie der Korrosionsschutz der darunterliegenden Stahlplatte erneuert werden. Und das bis spätestens 2025, da ab diesem Zeitpunkt Teile der Hochstraße Nord abgerissen werden und die B37 mit der bis dahin neu gebauten Pilzhochstraße wieder durchgängig befahren werden soll“, so Thewalt.