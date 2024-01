17 Wanderungen – davon elf in den Odenwald und nach Nordbaden: Das sieht der Wanderplan der Ortsgruppe Ludwigshafen-Mannheim des Pfälzerwald-Vereins (PWV) für die nächsten beiden Monate vor.

Im Februar geht es sechsmal in den Odenwald – am 3. Februar nach Bensheim-Auerbach (16 Kilometer), am 7. Februar für Senioren nach Edingen/Wieblingen (fünf Kilometer), am 11. Februar nach Reichelsheim (13 Kilometer), am 21. Februar wiederum für Senioren nach Bammental/Mauer (sechs Kilometer), am 25. Februar rund um Peterstal bei Heidelberg (zwölf Kilometer) und am 28. Februar zu einer Leichtwanderung nach Heidelberg. Dreimal ist der Pfälzerwald das Ziel: am 14. Februar (Aschermittwoch) zum Heringsessen der Pfalzblick bei Ruppertsberg (zehn Kilometer), am 17. Februar Rockenhausen/Winnweiler (14 Kilometer) und am 21. Februar bei einer forstkundlichen Tour mit Förster Günter Neufeld in St. Martin (16 Kilometer).

Drei anspruchsvolle Touren

Fünf der acht Märzwanderungen haben ebenfalls nordbadische Ziele: am 2. März Hemsbach (13 Kilometer), am 6. März für Senioren die Kamelienblüte in Schriesheim (sechs Kilometer), am 16. März Lörzenbach/Fürth (14 Kilometer), am 20. März wiederum für Senioren Schriesheim/Handschuhsheim (sechs Kilometer) und am 27. März bei einer Leichtwanderung das Stift Neuburg (neun Kilometer).

Die drei anspruchsvolleren Pfalz-Saar-Wanderungen im März führen am 10. März auf dem Geißbockweg von Lambrecht nach Deidesheim (16 Kilometer), am 23. März von Ramsen nach Altleiningen (14 Kilometer) und am 30. März in Homburg/Saar zum spektakulären Schlossberg (16 Kilometer).

Kontakt

Nähere Infos und Meldungen sind möglich jeden Dienstag von 10 bis 12 und Freitag von 16 bis 18 Uhr in der Ludwigshafener PWV-Geschäftsstelle, Maxstraße 46. Telefon: 0621 516859.