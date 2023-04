Mit einer recht schweren, aber attraktiven 30-Kilometer-Weitwanderung auf dem Brunnen-Wanderweg zwischen Steinalben und Waldfischbach startet die Ortsgruppe Ludwigshafen-Mannheim des Pfälzerwald-Vereins (PWV) am 1. Mai in den „Wonnemonat“.

Vier weitere Wanderungen folgen nach Angaben des Vorsitzenden Helmut Boos am 3. Mai in den Odenwald bei Eberbach zum Katzenbuckel (17 Kilometer/540 Höhenmeter), am 7. Mai in die Südpfalz nach Ilbesheim und zur „Kleinen Kalmit“ (15/200), am 20. Mai nach Schopp/Westpfalz über das romantische Karlstal und das Naturfreundehaus Finsterbrunnertal (21/330) und am 31. Mai in den Raum Hauenstein (18/390).

Gemütlicher geht’s hier zu

Gemütlicher geht es bei vier kürzeren sogenannten Leichtwanderungen ohne nennenswerte Höhenmeter zu. Sie führen am 10. Mai zu einem Spargelhof im südhessischen Plankstadt (zehn Kilometer), am 14. Mai in den Raum Neckarbischofsheim (elf), am 24. Mai nach Hochspeyer und zur Burgruine Beilstein (zwölf) und am 29. Mai (Pfingstmontag) beim Deutschen Mühlentag zur Riesenmühle in Üngert bei Mudau/Odenwald (14). Weil die Mühle an diesem Tag nicht bewirtschaftet ist, empfiehlt Boos die Mitnahme von Rucksackverpflegung.

Der PWV-Vorsitzende erinnert an den geführten Besuch der US-Airbase Ramstein am 2. Mai mit einer sechs Kilometer langen Kurzwanderung, für die man sich noch bis zum 11. April anmelden kann. Meldungen für alle zehn Mai-Veranstaltungen unter Telefon 0621 516859, jeden Dienstag, 10 bis 12 Uhr, und Freitag, 16 bis 18 Uhr, in der Ludwigshafener Geschäftsstelle in der Maxstraße 46.