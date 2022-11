Mit vier Touren durch den Pfälzerwald im Dezember beendet die Ortsgruppe Ludwigshafen-Mannheim des Pfälzerwald-Vereins ihr Wanderprogramm 2022. Am 3. Dezember geht es von Gleisweiler über die Landauer Hütte nach Albersweiler (zwölf Kilometer). „Auf verschlungenen Pfaden“ führen die Wanderführer am 15. Dezember die Teilnehmer von Lambrecht nach Neustadt zum dortigen Weihnachtsmarkt (17 Kilometer). Die letzte Wanderung dieses Jahres führt am 18. Dezember über 13 Kilometer auf den Mönchsweg bei Hochspeyer. Während bei diesen Wanderungen auch Gäste willkommen sind, können am 10. Dezember an der Tour vom Hambacher Schloss über Bildbaum und Hahnenschritt zur PWV-Weihnachtsfeier im Ludwigshafener Haus auf der Kalmit (hin und zurück 14 Kilometer) nur Vereinsmitglieder teilnehmen. Meldungen sind dienstags, 10 bis 12 Uhr, und freitags, 16 bis 18 Uhr, in der Geschäftsstelle in der Maxstraße (Mitte) möglich (Telefon 0621 516859, E-Mail an info@pwv-luma.de).