Die Ortsgruppe Ludwigshafen-Mannheim des Pfälzerwaldvereins (PWV) bietet im Mai neun Termine an. Neben mehreren Wanderungen steht erstmals auch eine Radtour auf dem Programm.

Diese startet am Samstag, 9. Mai, um zehn Uhr an der Alten Feuerwache in Mannheim und führt über Sandhofen und Lampertheim nach Worms. Nach einer Rast endet die rund 50 Kilometer lange Strecke am Bahnhof Oggersheim. Anmeldungen sind unter Telefon 0151 70108527 möglich.

Zu den Wanderungen zählt am Freitag, 1. Mai, eine rund 15 Kilometer lange Strecke vom Hambacher Schloss nach St. Martin (Infos: 0621 444173 oder 0170 4732042). Am Mittwoch, 13. Mai, folgt eine elf Kilometer lange Tour von Silz nach Gossersweiler-Stein (Infos: 0621 414414 oder 0151 51250514). Am Sonntag, 17. Mai, ist eine 18-Kilometer-Wanderung ab Enkenbach geplant (Infos: 0174 9514293), am Samstag, 30. Mai, eine rund 17 Kilometer lange Tour im Odenwald (Infos: 0621 304368 oder 0172 5348203).

Kürzere Strecken führen am Mittwoch, 6. Mai, ab Schifferstadt Süd über etwa zehn Kilometer (Infos: 0621 652205 oder 0173 4598801) sowie am Samstag, 23. Mai, bei Neckargemünd über sieben Kilometer (Infos: 0621 8321416). Eine Seniorentour über acht Kilometer ist für Mittwoch, 27. Mai, ab Hambacher Schloss vorgesehen (Infos: 0176 30115674).

Eine Wander-Exkursion in die Eifel rund um den Laacher See mit Strecken von neun und 16 Kilometern findet am Donnerstag, 21. Mai, statt (Infos: 0621 516859).