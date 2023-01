Eine Ferienfahrt nach Hipping am österreichischen Attersee ist vom 12. bis 19. August der Höhepunkt des Jahresprogramms für die rund 150 Mitglieder der Ortsgruppe Oggersheim des Pfälzerwald-Vereins (PWV). Insgesamt 19 Veranstaltungen sind für das Jahr 2023 geplant, darunter eine Wanderung zum Friedensdenkmal bei Edenkoben (18. März), ein Besuch des Landauer Zoos (16. Mai), eine Tour auf dem Mühlenwanderweg bei Großkarlbach (8. Oktober) und eine Fahrt zum Weihnachtsmarkt im saarländischen St. Wendel (16. Dezember). Nächster Termin ist am 31. Januar eine kurze Glühweinwanderung im Oggersheimer Westen. Treffpunkt ist um 11 Uhr an der Straßenbahn-Endhaltstelle Oggersheim-West. Informationen gibt es beim Vorsitzenden Werner Hofen, Telefon 0621 653884.