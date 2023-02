Nach eher zögerlichem Start ins Wanderjahr 2023 geht’s bei der Ortsgruppe Ludwigshafen-Mannheim des Pfälzerwald-Vereins im März „in die Vollen“: Neun Wanderungen stehen auf dem Programm – sechs im Pfälzerwald, drei im Odenwald und an der Bergstraße. Zwei Wanderungen werden vom Ortsvereinsvorsitzenden Helmut Boos als „leicht“ beschrieben: Die Touren am 1. März um Waldmichelbach und Grasellenbach (acht Kilometer) und am 29. März rund um Waibstadt (neun Kilometer). Auch die Seniorenwanderung am 15. März von Handschuhsheim nach Schriesheim (sechs Kilometer) ist eher ein Spaziergang.

Kondition gefragt

Anstrengender sind die sechs Touren im Pfälzerwald: Am 5. März geht’s von Lambrecht über die Looganlage nach Mußbach (14 Kilometer), am 11. März von Bruchmühlbach zur Eselsklamm und zurück (19), am 15. März von Deidesheim zum Eckkopf und retour (17). Kondition braucht man auch für die Wanderungen am 18. März von Lambrecht über das Benjental nach Deidesheim (18), am 24. März von Maikammer auf die 673 Meter hohe Kalmit (12) und am 26. März um den Silbersee bei Bobenheim-Roxheim (20). Anmeldungen per Telefon (0621 516859): dienstags von 10 bis 12 Uhr und freitags von 16 bis 18 Uhr. Oder per E-Mail an info@pwv-luma.de.