Eine gemeinsame Wanderung mit den Ortsgruppen Ludwigshafen-Mannheim, Oppau-Edigheim und Oggersheim plant die Ortsgruppe Rheingönheim des Pfälzerwald-Vereins für Sonntag, 11. August. Der Bus fährt um 8 Uhr in der Wöllnerstraße am Bahnhof ab. Ziel ist der leicht begehbare Premiumwanderweg um den imposanten Altschlossfelsen beim Luftkurort Eppenbrunn in der Südwestpfalz. Die Altschlossfelsen bilden mit einer Länge von rund 1,5 Kilometern und einer Höhe von 35 Metern das größte Sandsteinmassiv der Pfalz.

Unter Leitung der beiden Wanderführer Harald Krebs und Petra Bauer geht es elf Kilometer lang mit Rucksackverpflegung am Altschlossfelsen vom Kurpark über das Martelbachtal und den Mühlweiher zum Hotel „Kupper“ in Eppenbrunn, wo im Biergarten die zweistündige Abschlussrast stattfindet.

Teilnehmer (auch Nichtmitglieder) müssen den Fahrpreis von 15 Euro im Voraus auf das Konto IBAN: DE 63 5455 0010 0000 8011 59 überweisen. Nähere Informationen gibt es unter Telefon 0621 5690608 bei Hubert Blümel oder unter www.pwv-rheingoenheim.de.

Die nächste Gemeinschaftswanderung der Ludwigshafener Pfälzerwald-Gruppen wird im September von der Ortsgruppe Oggersheim organisiert.