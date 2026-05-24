In der Innenstadt ist eine Gedenktafel des Pfälzerwald-Vereins (PWV) verschwunden. Ihr Verbleib gibt Rätsel auf.

Die Hausfront der ehemaligen Gaststätte „Großes Bürgerbräu“ in der Ludwigstraße (Mitte) schmückte seit dem Herbst 2002 viele Jahre lang eine Gedenktafel aus Messing oder Bronze zur Erinnerung an die Gründung des Pfälzerwald-Vereins. Der war am 27. November 1902 auf Initiative des Bahnbeamten Otto Linck im zweiten Stock von 95 wanderlustigen Männern aus der Taufe gehoben worden und zunächst eine rein Ludwigshafener Angelegenheit. Als genau 100 Jahre später der PWV-Vorstand um seinen Vorsitzenden Rainer Rund aus Ludwigshafen im Herbst 2002 mit der Gedenktafel an dieses denkwürdige Ereignis erinnerten, war die einst ausschließlich Ludwigshafener Initiative zu einer pfalzweiten Institution mit mehr als 25.000 Mitgliedern geworden.

„Nicht mehr an ihrem Platz“

Der Verbleib dieser Gedenktafel beschäftigt nun den damaligen Vereinsvorsitzenden Rainer Rund (84) über alle Maßen: „Die Tafel befindet sich nicht mehr an ihrem Platz von 2002“, hat der frühere PWV-Chef festgestellt, der von 1992 bis 2005 Vorsitzender der größten Wanderorganisation der Pfalz war. Seine Recherchen ergaben, dass irgendwann in den vergangenen rund 25 Jahren die Front des Hauses nach einem Besitzerwechsel verändert wurde. Rund: „Vielleicht steckt die Tafel mittlerweile nicht mehr sichtbar unter der neuen Frontgestaltung – es kann aber auch sein, dass sie damals irgendwem übergeben wurde und seitdem verschwunden ist.“ Der ehemalige Regierungspräsident (1991 bis 1999), der auch Bürgermeister und Kulturdezernent in Ludwigshafen, viele Jahre regionaler SPD-Vorsitzender und in Vorstandspositionen des Historischen Vereins der Pfalz, des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) und Grünen Kreises tätig war, würde sich freuen, wenn die Tafel noch vor dem 125. PWV-Geburtstag wieder auftauchen würde.

„Ein Rätsel“

Auch der stellvertretende Vorsitzende Günther Neufeldt der Ortsgruppe Ludwigshafen-Mannheim hätte damit sein Vergnügen. Der Mannheimer weiß allerdings, dass die Gedenktafel nicht mehr im Besitz der Gründungsortsgruppe ist: „In der Geschäftsstelle in der Maxstraße befindet sie sich auf jeden Fall nicht. Wo sie verblieben ist, wird wohl weiterhin ein Rätsel bleiben.“ Der erfahrene Historiker und Ex-Politiker Rund ist Realist: „Möglicherweise hat sie bei der Frontrenovierung einer einfach abgeschraubt und weggeschmissen, weil er nichts damit anfangen konnte.“