Ein anspruchsvolles Wanderprogramm für das Jahr 2022 hat die Ortsgruppe Ludwigshafen-Mannheim des Pfälzerwald-Vereins geplant. Auftakt ist nach Angaben des Vorsitzenden Helmut Boos am 9. Januar eine 13-Kilometer-Wanderung vom Hambacher Schloss über die Kalmit nach St. Martin.

Zum Jahresabschluss wollen die Pfälzerwäldler am 18. Dezember den Mönchsweg (13 Kilometer) bei Hochspeyer unter die Füße nehmen. Dazwischen sind 41 Wanderungen unterschiedlicher Länge zwischen zehn bis 30 Kilometern im Pfälzerwald und 28 ähnliche Wanderungen überwiegend im Odenwald vorgesehen. Außerdem wollen die Kurpfälzer im Raum Bingen/Trechtingshausen am 3. Juli eine gemeinsame Wanderung mit dem befreundeten Pfälzerwald-Verein Frankfurt unternehmen. 26 Wanderungen sind maximal zwölf Kilometer lang und deshalb auch speziell für Senioren geeignet.

Neu: Vier Historien-Wanderungen

Neu sind vier „Historien-Wanderungen“ im Pfälzerwald zu Zielen wie Bauwerken und Quellen auf pittoresken Wanderwegen, die schon vor rund 120 Jahren die Vereinsgründer im Programm hatten. Der Pfälzerwald-Verein wurde am 27. November 1902 in Ludwigshafen gegründet. Außerdem bietet die Ortsgruppe 2022 vier Radwanderungen von 50 und 60 Kilometern Länge auf überwiegend flachen Strecken in der Pfalz an.

Alle Termine unter Vorbehalt

„Alle Wandertermine“, so Boos, „stehen unter Corona-Vorbehalt.“ Die Ortsgruppe unternahm in den vergangenen zwölf Monaten bei einem coronabedingt verkürzten Programm (im ersten Halbjahr bis zum 4. Juli gab es keine Touren) insgesamt 38 Wanderungen (darunter sechs Seniorenwanderungen und zwei Radtouren) mit insgesamt 503 Teilnehmern, die 480 Wander-Kilometer zurücklegten. Wegen der Corona-Pandemie finden 2022 keine Busfahrten und auch kein Wanderwochenende statt.