Ein Pubquiz ist eine britisch-irische Tradition. Gäste treten in Teams gegeneinander an und beantworten Fragen zu diversen Themen. Am Ende siegt das Team mit den meisten Punkten. Das Café Alternativ, Rohrlachstraße 76 (Hemshof), bietet am Mittwoch, 18. Mai, und am Mittwoch, 15. Juni, jeweils ab 16 Uhr ein Pubquiz an. Die Teilnahme kostet drei Euro. Am Ende gibt’s Preise für die besten Teams.