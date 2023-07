Trotz des durchwachsenen Wetters haben am Samstagabend mehrere Tausend Menschen die Konzerte am zweiten Tag des Rheinuferfests in Ludwigshafen besucht. Die kreisförmige Überdachung auf dem Platz der Deutschen Einheit spendete Schutz vor dem Nieselregenschauern. Den Auftakt machte die Smokie-Revival-Band, die danach angesetzte Robbie-Williams-Tribute Show fiel aus. Stattdessen spielte eine Band Pop-und Rockklassiker. Höhepunkt des Abends war der Auftritt der Coverband „The Music of Queen“. Die fünf Musiker spielten rund zwei Stunden die größten Hits der britischen Rockband. Sänger Valentin Findling kam stimmlich durchaus an Freddie Mercury heran und kopierte verblüffend authentisch alle Gesten und das Outfit des Rockstars. Auch der Rest der Band zeigte sich in Spiellaune. Das Publikum war begeistert und ließ die Coverband erst nach der Zugabe „Show must go on“ gegen Mitternacht von der Bühne. Am Sonntagmittag gibt’s noch das Klassik-Open-Air der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz unter Chefdirigent Michael Francis und mit Joseph Moog am Klavier. Die Musiker spielen die Feuerwerksmusik von Georg Friedrich Händel sowie Konzerte von Joseph Haydn und Franz Schubert.