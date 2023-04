Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Schwarz-rot-goldene Glückseligkeit beim gemeinsamen Fußballschauen während der am Freitag beginnenden Europameisterschaft? In Zeiten der Pandemie kein unbeschwertes Vergnügen. Trotz der Lockerungen herrschen Unsicherheit und teilweise auch Pessimismus in der Gastronomie.

Eine klare Absage kommt vom Felix Bowling-Center, in den vergangenen Jahren zuverlässige Anlaufstelle in Sachen Übertragung fußballerischer Großereignisse: „Wir machen