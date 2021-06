Auch ohne vorherigen Antrag können Ludwigshafener Gastronomen Public Viewing anbieten. Wie die Stadtverwaltung am Freitag mitteilte, toleriert sie die öffentliche Übertragung von Fußballspielen im Außenbereich von Gaststätten und in Biergärten während der seit Freitag laufenden Fußball-Europameisterschaft.

„Aufgrund der erst kürzlich erfolgten Lockerungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie für die Lokale will die Stadtverwaltung den Gastronomiebetrieben im Stadtgebiet unbürokratisch ermöglichen, ihren Gästen Fußball-Übertragungen im Freien anzubieten“, teilt Beigeordneter und Kämmerer Andreas Schwarz (SPD) per Presseerklärung mit. Für das Public Viewing im Zuge der am Freitagabend gestarteten Fußball-EM müsse deshalb kein gesonderter Antrag beim Bereich Öffentliche Ordnung gestellt werden, so wie es in der Vergangenheit bisher der Fall war.

Laut Schwarz ist die öffentliche Übertragung für alle Partien mit einem geplanten Spielbeginn bis einschließlich 21 Uhr damit im Außenbereich der Gaststätten auch über 22 Uhr hinaus möglich. Mit den jeweiligen Übertragungen der EM-Spiele darf 30 Minuten vor Spielbeginn begonnen werden. 15 Minuten nach Spielende müsse die Veranstaltung allerdings beendet werden. Einzuhalten sind beim Public Viewing die Hygiene- und Abstandsregeln sowie die Bestimmungen für Gastronomiebetriebe zur Eindämmung von Corona-Infektionen gemäß der jeweils geltende Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz.

Sitzen auf Autodach verboten

Gemeinsam mit den zuständigen Ordnungsämtern will die Polizei für einen geordneten Ablauf und die Einhaltung der gültigen Corona-Vorschriften sorgen. Für alle Fans des Autokorsos erinnern die Beamten aber auch an die gültigen Verkehrsregeln: Wer an einem Autokorso teilnimmt, hat nicht automatisch Vorfahrt, Alkohol am Steuer sowie das Überfahren von roten Ampeln stellen Ordnungswidrigkeiten oder gar Straftaten dar, heißt es in einer Presseerklärung. Verboten ist zudem: das Sitzen auf dem Autodach, das Hinauslehnen aus den Seitenfenstern sowie dem Schiebedach, das Stehen in Pkw und das Zufahren auf einzelne Personen oder Personengruppen.

