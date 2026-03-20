Public Singing erfreut sich zunehmender Beliebtheit. Mit Peter Kühn von SWR 1 hat die Oggersheimer Kurpfalz-Bühne einen Unterhaltungsprofi für eine neue Reihe gewonnen.

Noch eine halbe Stunde bis zum Start des ersten Karaoke-Chors im Oggersheimer Schlosskeller des Pfarrheims Adolph Kolping. Langsam füllt sich die Location, die für derartige Veranstaltungen wie geschaffen ist. Die Veranstalter, Roland Kapp und Thomas Rittler haben an alles gedacht. Denn vor dem gemeinsamen Singen sollte After-Work-Party sein, für die DJ Joe und Carmen am Mischpult standen. Bereits mit dem ersten Stück „In The Air Tonight“ von Phil Collins trifft Peter Kühn den Nerv des Publikums. Der Text ist für alle sichtbar auf eine Leinwand projiziert. „Singen ist unglaublich gesund“, sagt er bei seiner Begrüßung. Und beruhigt: „Anatomisch bringt jeder die gleiche Voraussetzung mit.“ Schon beim zweiten Stück, „1000 und 1 Nacht“ von Klaus Lage, hält es niemanden mehr auf seinem Stuhl.

Schließlich sind alle gekommen, um zu singen. Das gelingt ziemlich stimmgewaltig und „in erstaunlich guter Qualität“, wie Kühn anerkennend bemerkt. Seine Songauswahl trifft der Sänger und Bandleader von „Pop History“ aus dem gleichnamigen SWR-1-Format spontan und je nach Reaktion des Publikums. 90 Titel hat er für die Leinwand vorbereitet. Zwischendurch gibt Kühn immer wieder Geschichten zum Hintergrund der Songs zum Besten, manchmal auch eigene. So erzählt er zum Beispiel, wie er eine junge Frau mit Wassermelone am Band eines Supermarktes beobachtete. Jeder der Anwesenden stellt sofort den Bezug zum Kultfilm „Dirty Dancing“ her. Den Song daraus singen alle natürlich als nächstes.

„Holladiho“

Kühn weiß, wie man Nähe zum Publikum schafft. Bei „Africa“ von Toto gibt der Wetzlarer zu, selbst jahrelang eine falsche Zeile gesungen zu haben. Das quittieren die Zuschauer mit einem zustimmenden Nicken – wer kennt das nicht aus eigener Erfahrung? Bei Abbas „Dancing Queen“ wagen sich zwei Tanzpaare zwischen die Stehtische. Immer wieder verlässt der Entertainer die Bühne, singt die Zweitstimme und bewegt sich durch die Besucherreihen. Den instrumentalen Background zu jedem Song weiß er in guten Händen, DJ Joe bedient das Mischpult.

Peter Kühn ist mit seinem „Public Singing“ seit 2017 auf Tour. Nach einer pandemiebedingten Pause startete er 2023 erneut, zunächst in seiner Wahlheimat Wetzlar. In Ludwigshafen feiert er mit dem Format Debüt. Aber im Schlosskeller wird an dem Abend nicht nur gemeinsam gesungen. Ein Quiz, bei dem Filmmelodien oder deren Sänger aus den 1980er-Jahren zu erraten sind, sorgen für reichlich Spaß in der Community. Wer erinnert sich schließlich nicht an den treuen Collie „Lassie“, den Zeichentrickfilm „Captain Future“ oder Mary Roos, Sängerin für die Serie mit der Marionette „Pinocchio“. Bei der Kinder- und Jugendbuchheldin Heidi braucht es lediglich das erste „Holladiho“, bis jeder mitschmettert. Lagerfeuerfeeling darf im Lauf des Abends natürlich auch nicht fehlen. Zwei Chöre, die Swinging People der BASF und der Popchor Simply Us aus Lambsheim, sind mit kleinen Gruppen unter den Besuchern. „Total begeistert von der intimen Atmosphäre im Schlosskeller und von Peter Kühn als Sänger, Dirigent und Entertainer“ ist Claudia Görner aus Maxdorf. Die Sängerin der Swinging People kennt ihn von einem Auftritt in Bad Dürkheim.

Am 4. Juni nächste Veranstaltung

Sehr kurzweilig ziehen die zweieinhalb Stunden bester Unterhaltung vorbei. Einfach so kommt der Sänger aber nicht davon, eine Zugabe fordert die Community noch ein. Bei der nächsten Auflage mit Kühn am Donnerstag, 4. Juni, ist die Party im Schlosskeller sicherlich noch besser besucht. Denn Singen macht glücklich – das machen die strahlenden Minen der Gäste am Ende deutlich.