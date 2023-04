Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Dreieinhalb Jahre Haft hat das Landgericht Frankenthal in diesen Tagen wegen gewerbsmäßigen Drogenhandels verhängt. Es ging dabei um 540 Gramm Kokain. Am Landgericht Mannheim hingegen stehen aktuell andere Größenordnungen im Raum.

In einem Verfahren am Mannheimer Landgericht werden den Angeklagten der Handel mit 32 Kilogramm Kokain und rund einer Tonne Marihuana vorgeworfen. In einem in dieser Woche eröffneten Prozess