Im Prozess um die Oggersheimer Bluttat vom 18. Oktober hat sich am vierten Verhandlungstag der Angeklagte zum Tatablauf geäußert. Nach seiner Darstellung habe er geglaubt, dass die Opfer seiner Messerattacken seine Familie bedroht hätten. Er habe die beiden Männer „unschädlich“ gemacht. Zuerst habe er den älteren Handwerker angegriffen, weil der näher zu ihm stand. Als der jüngere Kollege zur Hilfe kam, habe er ihn abgewehrt. Der 26-jährige Somalier verwickelte sich während seiner Aussage immer wieder in Widersprüche. So sagte er zunächst, sein Opfer sei tot gewesen, als er ihm den Arm abtrennte. Später war er sich dann nicht mehr sicher. Augenzeugen hatten berichtet, das Opfer habe noch gelebt. Auf die Frage, warum er das Opfer verstümmelte, meinte der Angeklagte er, dass es ein Kampf gewesen sei, da „kann sowas passieren“. Der Prozess am Frankenthaler Landgericht wird mit weiteren Aussagen von Augenzeugen der Tat fortgesetzt.

Der Angeklagte hat zwei Handwerker auf offener Straße in Oggersheim umgebracht und den Kunden eines Drogeriemarkts lebensgefährlich verletzt, bevor er von der Polizei niedergeschossen wurde. Er ist wegen Doppelmordes und versuchten Mordes angeklagt.

