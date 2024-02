Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Vier Männer müssen sich seit Dienstag vor dem Landgericht Mannheim wegen des Vorwurfs des Totschlags und etlicher anderer Delikte verantworten. Sie sollen einen Drogendealer derart malträtiert haben, dass dieser daran starb.

Am 13. April 2023 soll Ersin H. einen vermeintlichen Kumpel in seine Wohnung am Rande der Mannheimer Neckarstadt-West gelockt haben. Er wolle ihm 100 Gramm Kokain abkaufen, habe er als Grund genannt.