Delikte sexueller Natur wirft die Staatsanwaltschaft einem 26-Jährigen vor, der in Mannheim vor Gericht steht. Bei den Geschädigten haben die Taten Spuren hinterlassen.

Unter anderem soll der Angeklagte versucht haben, in einem Gebüsch eine 15-jährige Joggerin zu vergewaltigen. Außerdem habe der Mann sich im Bereich der S-Bahn Rhein-Neckar unbekleidet gezeigt und dabei teilweise auch selbst befriedigt, heißt es in der Anklageschrift.

„Ich habe seither Probleme, mit dem Zug zu fahren. Ich mache das nur noch sehr ungern“, berichtete eine 21-Jährige. Der Mann habe sich ihr gegenüber am S-Bahnhof in Eberbach unbekleidet gezeigt. Sie habe am 1. August vor einer Prüfung gestanden, wollte, wie immer, mit dem Auto nach Eberbach fahren und dort weiter mit dem Zug in Richtung Heidelberg.

„Ich hatte Angst, er kommt mir zu nah und fasst mich an“

So weit kam sie an diesem Tag nicht. „Er ist mir auf der Brücke entgegengekommen“, berichtet die Frau, „und ich habe gesehen, dass er unter seinem Bademantel nackt ist.“ Sie habe sich schutzsuchend neben ein älteres Pärchen gestellt. „Aber er ist mir nachgekommen. Ich hatte Angst, er kommt mir zu nah und fasst mich an“, erklärte die junge Frau, die an diesem Tag nicht zur Prüfung nach Heidelberg kam. „Ich konnte die Prüfung im Oktober nachholen, habe sie aber nicht bestanden.“ Professionelle Hilfe habe sie, auch auf Anraten der Studienberatung, seither nicht in Anspruch genommen, weil sie später im Beruf ansonsten Nachteile befürchtet.

Im Gerichtssaal vermied sie den Blick zum Angeklagten, der auch am zweiten Prozesstag eher einen desinteressierten, sogar etwas gelangweilten Eindruck machte. Im Gegensatz zu seiner Mutter, die der Prozess sichtbar aufwühlte.

15-Jährige brachte Kinder vor ihm in Sicherheit

An diesem Tag habe er noch weitere junge Frauen im Bereich zwischen Eberbach, Neckargemünd und Wieblingen belästigt. Die Aussage einer 15-Jährigen wurde dabei verlesen. Auch ihr habe er sich auf der Bahnhofsbrücke in Eberbach genähert, gezeigt, dass er unter seinem auffälligen Mantel unbekleidet war und um ein Foto gebeten. „Die Situation war nicht schön. Ich hatte auch Angst, was er mit den Kindern macht“, hatte die 15-Jährige gegenüber der Polizei erklärt. Denn auch zwei Kinder befanden sich zu diesem Zeitpunkt auf der Brücke. Die Schülerin reagierte gut, nahm die beiden Kinder an die Hand und brachte sie zu den wartenden Eltern. „Als ich auf seiner Höhe war hat er den Bademantel aufgemacht.“

Zwei weitere Frauen soll er in der Bahn selbst belästigt haben, einer davon habe er sein Ejakulat auf Kleidung und Haare verteilt. Der Vorfall war Gegenstand eines Überwachungsfilms aus der Bahn, der im Gerichtssaal unter Ausschluss der Öffentlichkeit gezeigt wurde, „weil er die Intimsphäre des Angeklagten betrifft“, so die vorsitzende Richterin in ihrer Begründung.

Frau kam junger Joggerin zu Hilfe

Bei seiner Festnahme durch die Polizei habe der Mann im Fall der 21-Jährigen von einem „Missverständnis“ gesprochen. „Er hat gesagt, dass er nur pinkeln wollte“, berichtete der ermittelnde Polizeibeamte. „Er hat sich aber nicht dazu geäußert, ob es an diesem Tag noch zu weiteren „Missverständnissen“ gekommen ist.“ Die Polizei ging zunächst von drei Vorfällen aus, nach einem Zeugenaufruf allein für den 1. August 2025 hätten sich aber drei weitere betroffene Frauen gemeldet.

Bereits zuvor, im Mai und Juni des vergangenen Jahres, habe der Mann Frauen belästigt. So soll er in einer Kabine in der Universitätsbibliothek in Mannheim mehrere Frauen beim Verrichten ihrer Notdurft gefilmt und fotografiert haben. Eine Joggerin habe er im Juni ins Gebüsch gezerrt und versucht, sie zu vergewaltigen. Er habe von der 15-Jährigen erst abgelassen, als eine weitere Frau dem Mädchen zu Hilfe kam.

Die Richterin erklärte, dass bei dem Mann möglicherweise eine psychische Störung vorliegen könne. Deshalb folgt auch ein sachverständiger Gutachter dem Prozess. Bislang hatte der 26-Jährige eine Begutachtung jedoch abgelehnt. Der Prozess wird am kommenden Mittwoch fortgesetzt. Das Urteil könnte am 2. April fallen.