Urteil im Jugendprozess nach Messerangriff: Ein 17-jähriger Ludwigshafener, der in Mundenheim auf seinen Schwager eingestochen hat, muss drei Jahre und drei Monate in Haft.

Am Ende des Prozesses wegen versuchten Totschlags, der aufgrund der Minderjährigkeit des Angeklagten komplett unter Ausschluss der Öffentlichkeit geführt wurde, befand das Landgericht Frankenthal den 17-Jährigen der gefährlichen Körperverletzung für schuldig. Die Verteidigung kündigte bereits Revision an und beantragte eine Haftprüfung beim Oberlandesgericht.

Die Staatsanwaltschaft war bei der Tat des Ludwigshafeners, die sich im Dezember 2025 in der Wohnung des Schwagers ereignet hatte, von einem versuchten Totschlag mit einem vorhandenen Tötungsvorsatz ausgegangen. Die Forderung der Anklage lautete daher auf vier Jahre und sechs Monate Jugendhaft. Die Verteidigung durch Rechtsanwalt Yalcin Tekinoglu aus Heidelberg erkannte dagegen keine Tötungsabsicht bei der Tat und plädierte auf eine Verurteilung wegen gefährlicher Körperverletzung, angesichts des geringen Alters des Angeklagten vorzugsweise mit einer Strafe zur Bewährung.

Verteidiger: „Angeklagter bedauert die Tat“

In seinem Urteil folgte das Gericht der Auffassung der Verteidigung, dass es bei dem Jugendlichen keine Tötungsabsicht gab, verhängte jedoch wegen gefährlicher Körperverletzung eine Jugendhaftstrafe von drei Jahren und drei Monaten. Begründet wurde dies vom Gericht mit der Schwere der Tat. Wie Verteidiger Tekinoglu gegenüber der RHEINPFALZ sagte, hat der Angeklagte zu Prozessbeginn ein Geständnis abgelegt. Er habe die Tat bedauert und sich auch bei seinem Schwager entschuldigt.

Der Tat einige Zeit vorausgegangen seien persönliche Streitigkeiten mit dem 30-jährigen Schwager, von dem auch eine körperliche Attacke ausgegangen sein soll. Beim Besuch in dessen Wohnung in Mundenheim habe der 17-Jährige dann ein Messer dabei gehabt, um als Racheakt die Reifen des Autos des Schwagers zu zerstechen. Doch in der Wohnung sei der Streit eskaliert. Im Verlauf der Auseinandersetzung habe der 17-Jährige seinem Kontrahenten mit einem Messer in den Bauch gestochen.

Wie Tekinoglu betonte, ist sein Mandant von einem fehlgegangenen Stich ins Kissen ausgegangen und hat nicht wahrgenommen, dass er seinen Schwager traf. Dieser habe nicht geblutet und die etwa sieben Zentimeter tiefe Stichverletzung auch selbst nicht sofort bemerkt. Nach der Tat sei der 30-Jährige noch einige Zeit lang im Flur umhergelaufen. Erst als Nachbarn hinzugekommen seien, sei die Verletzung aufgefallen. Der Mann habe in einem Krankenhaus operiert werden müssen, Lebensgefahr habe offenbar nicht bestanden. Der Rechtsanwalt hob hervor, dass es keinen zweiten Stich gegeben und damit auch keine wirkliche Tötungsabsicht bestanden habe.

Gutachten: Fehlende Impulskontrolle

Ein vom Gericht hinzugezogener psychologischer Sachverständiger kam in seinem Gutachten zu dem Schluss, dass der 17-Jährige unter fehlender Impulskontrolle und dissozialem Verhalten leidet. Trotzdem sei der Jugendliche für die Tat voll schuldfähig gewesen, Alkohol und Drogen hätten keine Rolle gespielt.

Rechtsanwalt Yalcin Tekinoglu kündigte an, eine Revision des Verfahrens zu beantragen. Das Urteil sei sehr hart ausgefallen. Der Angeklagte sei bisher nicht wegen Gewaltdelikten vorbestraft gewesen, betonte der Verteidiger. Der 17-Jährige sei noch Schüler und lebe bei der Familie mit festem Wohnsitz in geregelten Verhältnissen. Seine Entlassung aus der langen Untersuchungshaft – der Jugendliche war kurz nach der Tat im Dezember 2025 festgenommen worden – sei dringend geboten. Der 17-Jährige leide sehr unter den Haftbedingungen in der Jugendstrafanstalt, wo er seit rund einem halben Jahr einsitze, führte Tekinoglu aus.

Weil in einigen Tagen die reguläre, sechs Monate lange Frist für die Untersuchungshaft ablaufe, werde er ein Haftprüfungsverfahren beim Oberlandesgericht beantragen, berichtete der Rechtsanwalt aus Heidelberg. Bis zum endgültigen Urteil in der Revision solle sein Mandant auf freien Fuß gesetzt werden.