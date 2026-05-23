Ein Jahr und sechs Monate Haft auf Bewährung: Mit diesem Urteil endet der Prozess gegen eine 49-Jährige aus Ludwigshafen. Sie soll Geld von einem Senior erschlichen haben.

Ein Senior aus Ludwigshafen muss erst ins Krankenhaus, dann in ein Seniorenheim. Er unterschreibt eine Vollmacht und ist mittellos. Seine ehemalige Nachbarin soll sich das Geld erschlichen haben

Staatsanwältin Lena Tsilivarakos beweist in ihrer Anklage vor dem Amtsgericht Frankenthal einen langen Atem: 37 Straftaten muss sie vorlesen. Es handelt sich um Überweisungen und Bargeldabhebungen von dem Konto eines inzwischen 87-jährigen Mannes, die laut Anklage zu Unrecht erfolgt waren. Die Einzelbeträge reichten von 100 bis 2000 Euro.

Mehr als 26.000 Euro von dem Senior seien von Anfang 2023 bis November 2024 veruntreut worden, listet die Staatsanwältin auf. Abgehoben wurde das Geld in Ludwigshafen, Frankenthal und sogar in Österreich. Am Ende hatte der 87-Jährige laut Anklage 65.000 Euro Schulden durch die Kosten im Frankenthaler Pflegeheim. Zeitweise habe ihm die Obdachlosigkeit gedroht. Die Staatsanwältin hält die Angeklagte für mitverantwortlich für die finanzielle Schieflage des Seniors.

Frau legt kein Geständnis ab

Die Frau auf der Anklagebank gibt aber sofort zu Protokoll: „Ich habe kein Geständnis abzugeben“. Die 49-Jährige kommt aus Norddeutschland, hat dort unter anderem auf einem Bauernhof gearbeitet und ist seit 2014 in der Pfalz. An ihrem Wohnort in Ludwigshafen hat sie vor einigen Jahren den Senior in der Nachbarschaft kennengelernt. Ihre Verteidigerin Sophie Boettcher gibt eine Erklärung vor Gericht ab. So habe ihre Mandantin zwar Geld des Seniors an Automaten abgehoben, sie habe die gesamten Beträge aber immer dem 87-Jährigen übergeben, der sie dann im Safe seines Zimmers im Seniorenheim deponiert habe.

Dazu haben Richterin und Staatsanwältin viele Fragen, die von der 49-Jährigen wortreich, teilweise unter Tränen und offenbar sprunghaft beantwortet werden. „Konzentrieren Sie sich mal“, mahnt an einer Stelle sogar ihre Verteidigerin. Es kristallisiert sich heraus: Zunächst habe die Angeklagte ihrem betagten Nachbarn, der kaum mehr Kontakt zu seinen beiden Töchtern hatte, bei Einkäufen geholfen, zum Beispiel in der Apotheke.

„Es wurde immer mehr und immer mehr“, sagt die 49-Jährige, die keine Gegenleistung für ihre Dienste erhalten haben will. Im August 2022 musste ihr Nachbar für mehrere Monate ins Krankenhaus. Anschließend kam er in das Frankenthaler Altenheim und seine Wohnung musste aufgelöst werden. Die Angeklagte kümmerte sich weiter um ihn.

Senior: Nicht klar, was ich unterschreibe

„Ich wollte dabei mit Geld nichts zu tun haben“, beteuert sie im Gerichtssaal. Trotzdem setzte der Senior seine Unterschrift unter eine Vollmacht, die der Angeklagten die volle Verfügung über seine Finanzen ermöglichte. Weiterhin erledigte sie seine Einkäufe. Weil sie kein eigenes Bankkonto hatte, landeten Überweisungen mit dem Geld des Rentners auf dem Konto ihres Sohnes. Das Bargeld von den Geldautomaten habe sie dem 87-Jährigen im Heim übergeben. „Er hat es in eine Tasche und dann in seinen Schrank gelegt,“ ist sich die Angeklagte sicher. Trotz der persönlichen Nähe habe sie den Senior weiter gesiezt.

Der 25-jährige Sohn der Angeklagte stützt die Darstellung der Mutter. Er habe gesehen, wie diese das Geld im Heim übergeben hat. Wie viel Geld es war, sei ihm aber unbekannt.

Die Aussage des 87-Jährigen klingt allerdings konträr zu den Beteuerungen der Angeklagten. Der extrem zierliche und abgemagerte Italiener ist mit einer Dolmetscherin erschienen. „Sie hat meine ganze Geld geklaut“, lässt er gleich zu Anfang wissen. Als er die Finanzvollmacht erteilte, sei ihm nicht klar gewesen, was er da unterschrieben hatte. „Gegen Quittung sollte sie einkaufen, was ich brauchte, wie Shampoo und Zahnpasta“, schildert der Senior. Irgendwann drohte ihm die Heimleitung mit dem Rausschmiss, weil die Kosten für den Aufenthalt nicht bezahlt wurden.

Seine neue gesetzliche Betreuerin sagte auf RHEINPFALZ-Anfrage, dass nun das Sozialamt dem 87-jährigen die fehlenden Heimkosten finanziert. Als Eigenanteil kann der Senior knapp 1600 Euro von seiner Rente und einer Betriebsrente beisteuern.

Gericht glaubt der Angeklagten nicht

Während die Staatsanwältin von der Schuld der Angeklagten überzeugt ist, will Verteidigerin Sophie Boettcher einen Freispruch oder alternativ ein Jahr und sechs Monate Haft auf Bewährung erreichen. Ihre Mandantin sei ein naiver Mensch und in die Betreuung „aus Nächstenliebe reingerutscht.“

Richterin Alena Dincher und die Schöffen sprechen am Ende ihr Urteil: Ein Jahr und sechs Monate Gefängnis auf Bewährung. Das Gericht legt außerdem fest, dass knapp 23.000 Euro „Beute“ von der Angeklagten eingezogen werden. An den 87-Jährigen muss die Frau 3000 Euro als Bewährungsauflage zahlen.

„Wir glauben nicht, dass er selber das Geld eingelagert hat, es wurde beim Geschädigten kein Geld gefunden“, sagt die Richterin in der Begründung für das Urteil. „Alle Widersprüche in der Aussage der Angeklagten kann ich gar nicht aufzählen“, wird die Juristin deutlich. Strafmildernd sei, dass die 49-Jährige keine Vorstrafen habe und sie mit ihrer Arbeit in geordneten Verhältnissen lebe. Rechtskräftig ist dieses Urteil noch nicht.