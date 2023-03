Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ende Februar hat ein Prozess vor dem Frankenthaler Landgericht begonnen, in dem sich ein 39-Jähriger wegen versuchten Mordes verantworten muss. Der Angeklagte soll in einer Ludwigshafener Café-Bar auf zwei Männer geschossen haben. Auch am zweiten Verhandlungstag gab es noch viele Rätsel.

Der in der Anklage geschilderte Tathergang klingt kurios: Einer Zeugenaussage zufolge könnte eine vorausgegangene Schlägerei der Hintergrund für den Gewaltausbruch des Beschuldigten