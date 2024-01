Ist der Tod eines Mannes die Folge von Faustschlägen eines Polizisten? Diese Frage steht im Mittelpunkt eines Prozesses am Mannheimer Landgericht, der am Mittwoch weiterging.

Mit der Vernehmung weiterer Zeugen ist am Mittwoch am Landgericht Mannheim der Prozess gegen zwei Polizeibeamte fortgesetzt worden. Nach einer missglückten Festnahme war ein 47-Jähriger am Mannheimer Marktplatz verstorben. Die Staatsanwaltschaft wirft deshalb dem 27-jährigen Polizisten Körperverletzung im Amt mit Todesfolge vor. Sein 26 Jahre alter Kollege habe sich der fahrlässigen Tötung durch Unterlassung strafbar gemacht. Mehr zum Thema lesen Sie hier