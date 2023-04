Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wegen Vergewaltigungsvorwürfen muss sich seit Montag ein heute 29-jähriger Mann vor dem Landgericht Frankenthal verantworten. Laut Anklage soll er nach einer Silvesterparty in Ruchheim zum Jahreswechsel 2017/18 eine 30-jährige Frau zum Beischlaf gezwungen haben. Der Angeklagte bestreitet die Vorwürfe, der Sex habe einvernehmlich stattgefunden. Nach der Befragung der beiden Beteiligten kam gestern der Partygastgeber zu Wort.

Am Neujahrsmorgen wurde der 51-jährige Veranstalter der privaten Hausparty unsanft von der Frau geweckt, die in seiner Wohnung übernachtet hatte. „Sie kam in mein Zimmer, hat mir sein