Die Stadt nimmt an dem Prozess „Stadtdörfer“ des rheinland-pfälzischen Innenministeriums teil. Oppau und Edigheim sollen davon profitieren, wie die Verwaltung am Dienstag mitgeteilt hat. Lokale Projekte sollen dabei zur Verbesserung der Lebensqualität innerhalb der Stadtteile gefördert und Bürger und Akteure vor Ort aktiviert werden. Die Gesamtlaufzeit des Projektes ist auf zwei bis drei Jahre ausgelegt. Mit der Begleitung, Durchführung und Moderation des Prozesses wurde das Planungs- und Kommunalentwicklungsbüro „Stadtimpuls“ aus Landau beauftragt. Mithilfe einer Umfrage sollen zunächst die nach Ansicht der Bürger wichtigsten Themen identifiziert werden. Die Umfrage läuft noch bis zum 23. August. Die Fragebögen sind online auf der Homepage der Stadt ausfüllbar und liegen im Rathaus Oppau und verschiedenen Geschäften in beiden Stadtteilen aus. Im Anschluss sollen drei Themen ermittelt werden, die die meisten Nennungen erhalten haben – die Zukunftsthemen. Diese bilden die Grundlage für einen Workshop am 5. September. Dort sollen gemeinsam mit den Bürgern ein Stadtteilprofil und stadtteilspezifische Ziele erarbeitet sowie zentrale Projekte identifiziert und diskutiert werden.

Noch Fragen?