Heimliche Aufnahmen auf Uni-Toilette, Übergriffe im S-Bahn-Bereich: Ein 26-Jähriger gesteht Taten über eine Erklärung seines Anwalts teils ein. Mutter schildert ihre Sorgen.

Lässig, mit einer Hand in der Hosentasche, kommt der 26-Jährige in den Gerichtssaal und tritt vor die siebte Strafkammer des Mannheimer Landgerichts: Hier muss sich der 26-Jährige seit Montag verantworten, die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft lauten versuchte Vergewaltigung, Exhibitionismus, Verstoß gegen die sexuelle Selbstbestimmung sowie „Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs“.

Die Vorwürfe räumt der Mann, der zuletzt bei seiner Mutter in Mannheim gelebt hat, zum Großteil über eine von seinem Anwalt verlesene Erklärung ein. Fragen dazu wollte er nicht beantworten. „Diese Erklärung ist abschließend“, stellte Verteidiger Patrick Welke klar. Demnach habe er Ende Mai 2025 nicht nur in der Toilette der Universitätsbibliothek acht Frauen bei der Verrichtung ihrer Notdurft gefilmt.

Wenige Tage später soll er außerdem eine 15-jährige Joggerin ins Gebüsch gezerrt und ihr ans Gesäß gegriffen haben. Er habe erst von ihr abgelassen, als eine zufällige Passantin der jungen Frau geholfen habe. Darüber hinaus habe er eine Frau auf einem Parkplatz in Mainz gewürgt sowie mehrere Frauen und auch zwei Kinder im Bereich der S-Bahn Rhein-Neckar, in Heidelberg, Eberbach und Neckargerach sexuell belästigt, habe exhibitionistische Handlungen vorgenommen und in einem Fall auch Haare, Gesicht sowie den Sitzplatz in der S-Bahn mit seinen Körpersekreten verunreinigt.

„Er schämt sich dafür“

Zumindest zum Vorwurf auf dem Parkplatz äußerte er sich nicht, und die Anwesenheit der Kinder sei Zufall gewesen, hieß es in der Erklärung, und: „Er räumt die Taten ein und schämt sich dafür.“ Es sei seinem Mandanten erst während der Haft und im Nachhinein klar geworden, was die Taten für die Opfer bedeutet haben, lautete die Erklärung.

Zu Wort kamen am ersten Prozesstag zunächst einmal die Mutter des Mannes sowie ein Polizist aus Mainz, der innerhalb weniger Tage gleich zweimal Kontakt mit dem Beschuldigten hatte. Beim ersten Mal habe er nach einem Mann gesucht, der durch eine Lücke in einer Milchglasscheibe in den Frauenumkleidebereich eines Fitnessstudios gespannt habe, berichtete der Beamte. Kurze Zeit später habe er den Verdächtigen dann im Zusammenhang mit den Vorwürfen einer Frau festgenommen, die behauptete, er habe sie auf einen Parkplatz gezerrt und erst von ihr abgelassen, als sie um Hilfe geschrien habe.

Viel mehr, als dass der Mann „einen ruhigen, aber verwirrten Eindruck“ hinterlassen habe, wusste der Polizist aber nicht zu sagen. Die Mutter des Angeklagten konnte mehr zur Persönlichkeit ihres Sohnes beitragen. „Mein Herz ist gebrochen wegen dieser Situation“, erklärte die 46-Jährige, die eigentlich zu ihrer Verwandtschaft nach Deutschland gekommen war, um ihrem Sohn ein besseres Leben zu ermöglichen. „Ich weiß nicht, warum er sich so benimmt.“ Das Mobiltelefon, mit dem er die jungen Frauen auf der Toilette gefilmt habe, sei eigentlich ihr Eigentum.

Mehrfach in Behandlung

Deutlich wurde am ersten Verhandlungstag außerdem, dass der 26-Jährige in den vergangenen fünf Jahren bereits mehrfach in psychiatrischer Behandlung war. Teilweise in Mainz, wo er nach einem Streit mit der Mutter mehrere Jahre verbracht hatte und wo ihm eine „schizophrene Erkrankung“ attestiert und eine Betreuung verordnet worden war. Später habe er sich zwar wieder mit der Mutter versöhnt, zog wieder zurück nach Mannheim, aber die Behandlungen wurden am Zentralinstitut für Seelische Gesundheit fortgesetzt. „Er war immer nur traurig und wütend, aber er hat mir nie gesagt, was los ist“, berichtete die Mutter. „Er war nicht mehr normal.“

Am nächsten Verhandlungstag sollen auch betroffene Frauen zu Wort kommen. Der Prozess wird am Donnerstag, 19. März, um 9 Uhr fortgesetzt.