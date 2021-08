Das Programm hätte es verdient, dass sich die Berichterstattung auf den Inhalt beschränkt. Zehn attraktive Konzerte in weniger als zwei Wochen, und so manches Vorprogramm, das auch als Haupt-Act durchgehen würde. Doch in den sozialen Medien wird die Kritik an den Betreibern der Location Stromwerk lauter und überträgt sich auf die Veranstaltung. Der Veranstalter beruft sich auf die Notwendigkeit einer unbürokratischen Ermöglichung von Konzerten nach Corona.

Wenn die Mannheimerin Alex Mayr heute mit einigen Songs aus ihrem zu Recht gefeierten neuen Album die Sommerbühne am Stromwerk eröffnet, werden zahlreiche Fans aus ihrer Wahlheimat nicht dabei sein. Viele sind im Urlaub oder haben einfach keine Tickets mehr bekommen, denn coronabedingt gibt es nur knapp zweihundert Plätze. Andere können mit dem im Anschluss auftretenden Rapper Maeckes nichts anfangen, auch wenn dieser für sein Soloprogramm extra eine Gitarre eingepackt hat, wie die Tourankündigung verspricht. Einige aber werden den Abend – und das gesamte Programm auf dem Nachtmarkt – boykottieren.

Zu dieser drastischen Maßnahme ruft jedenfalls das Offene Stadtteiltreffen Neckarstadt (OST) auf. Die Initiative betreibt Plattformen auf Facebook und Instagram, wo sie seit Ende Juli unter dem Motto #boykottstromwerk mobil macht. Mit Erfolg. Hunderte Likes, zahlreiche geteilte Posts und teilweise ausufernde Diskussionen in den Kommentarspalten beweisen zumindest, dass ein reges Interesse an dem Thema besteht. Der Stein des Anstoßes ist im Kern die Vermutung, dass die Betreibergesellschaft Asgard GmbH mit dem Angebot Stromwerk die Neckarstadt-West zum Nachteil der ansässigen Bevölkerung gezielt verändern will.

Imagewandel nach Kritik an Gentrifizierung

Hinter Asgard steckt unter anderem Marcel Hauptenbuchner, der als Geschäftsführer der Investorengruppe Hildebrandt & Hees, die das Stromwerk-Gelände vor zwei Jahren von der MVV gekauft hat, bereits in der Kritik stand. Das OST betont in seinem Boykottaufruf: „Die Firma ist bekannt dafür, dass sie viele Häuser in unserem Stadtteil aufkauft, renoviert und die Wohnungen dann aktuell für bis zu 14 Euro pro Quadratmeter kalt weitervermietet – und nebenher noch Wohnraum zu Gastronomie zweckentfremdet.“ Im Jungbusch habe Hildebrandt und Hees bereits 25 Häuser aufgekauft, in der Neckarstadt West über 40. „Das Stromwerk soll dabei als Vehikel dienen“, so der Boykottaufruf weiter. Die Leidtragenden seien mal wieder die Menschen, die „sich bewusst für ein bezahlbares Wohngebiet“ entschieden hätten.

Das Online-Medium Neckarstadtblog greift die Kritik in Beiträgen auf und sieht ein gezieltes Vorgehen, das gleichzeitig den Stadtteil aufwerten, das Image der Investoren aufpolieren und sie durch die Bereitstellung eines Kulturangebots gegen Kritik immunisieren soll. So ist von einem Imagewandel die Rede, den sie nach der Kritik um die Gentrifizierung im Jungbusch „bitter nötig“ hätten. Der Artikel vom 31. Juli nimmt außerdem den „Hauptenbuchner-Vertrauten“ Markus Sprengler ins Visier, der für das Kulturprogramm im Stromwerk verantwortlich zeichnet, für die Grünen im Mannheimer Gemeinderat sitzt und über gute Kontakte zur Stadtverwaltung und zu städtischen Gesellschaften verfügen soll.

„Danke für die kostenlose Werbung“

Dieser ging auf seiner Facebook-Seite mit keinem Wort auf die Vorwürfe ein, sondern stellte die Zusammenarbeit mit Investoren und Veranstaltern positiv dar: „Wir freuen uns auf die engagierten Veranstalter von Delta Konzerte, die mit Herzblut der Pandemie trotzen, wunderbare Acts nach Mannheim holen und in guter Kooperation das kulturelle Engagement auf dem Nachtmarkt am Stromwerk unterstützen.“ Einmal aber sprach er öffentlich der Kritik durch das OST Neckarstadt jede Legitimität ab und deutete rechtliche Konsequenzen nach dem Boykottaufruf an.

Timo Kumpf, der Macher des beliebten Festivals Maifeld Derby und der Reihe Delta Konzerte, nimmt in seiner Gegenrede dagegen kein Blatt vor den Mund. Aus wirtschaftlichen und organisatorischen Gründen habe er bei der Wahl des Ortes gar keine Alternative gehabt: „Bei städtischen Flächen sind wir auf ganzer Linie abgeblitzt, und auf die mittlerweile allseits bekannten Freiflächen konnten wir nicht warten.“ Der Initiative fiele nichts Besseres ein, als „eine kleine Mannheimer Firma in diesem ganzen Konstrukt rauszupicken? Wollt ihr, dass bald noch ein Hinterhof in der Alphornstraße frei wird? Pfui!“ Er schließt mit einem ironischen „Danke für die kostenlose PR für diese tolle Reihe!“ Tatsächlich habe der Vorverkauf seit dem Boykottaufruf merklich zugenommen.

Vorfreude auf das Maifeld Derby

Wäre aus Rücksicht auf die existenziell bedrohliche Situation von Kulturveranstaltern ein Boykottaufruf möglich gewesen, der die Künstler ausklammert? Wohl kaum. Denn der Vorwurf steht im Raum, dass die Betreiber sich durch Kulturförderung vor Kritik schützen wollen. Anscheinend wurde die Kultur aus diesem Grund bewusst gleich am Anfang des Boykottaufrufs mitverantwortlich gemacht. So verhärten sich die Fronten zusehends, aber spätestens am letzten Abend der Reihe wird zumindest auf Seiten des Publikums und bei Timo Kumpf mit seinem Team die Vorfreude auf das Maifeld Derby überwiegen. Denn die letzte Veranstaltung wurde als Vorspiel für Mannheims Lieblingsfestival im September konzipiert. Dessen gewohnter Veranstaltungsort am Maimarkt ist stadtpolitisch glücklicherweise völlig unverdächtig.

Termine

Mi, 11. 8.: Maeckes & die Gitarre (Support: Alex Mayr)

Do, 12. 8.: Madeline Juno (Support: Hannah Jaha)

Fr, 13. 8.: Kadavar (Support: Suzan Köcher“s Suprafon)

Sa, 14. 8.: Fil BoRiva (Support: Mar Malade)

So, 15. 8.: Fatoni & Edgar Wasser

Mi, 18. 8.: Thees Uhlmann & Band (Support: Gringo Mayer)

Do, 19. 8.: Milliarden (Support: Schroff)

Fr, 20. 8.: Frittenbude

Sa, 21. 8.: Großstadtgeflüster