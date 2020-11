Endspurt: Bis Sonntag sind 33.142 Christen im Protestantischen Kirchenbezirk Ludwigshafen aufgerufen, ihre Stimmzettel auszufüllen. Bis 18 Uhr müssen die Unterlagen beim Pfarramt sein. 1752 junge Menschen können zum ersten Mal an der Wahl teilnehmen.

„Das Wahlalter liegt bei 14 Jahren, um gerade auch junge Menschen an der Entscheidung zu beteiligen, wer die Gemeinde leitet“, erklärt Dekanin Barbara Kohlstruck. Die Kirche trommelt fleißig und wirbt dafür, über die Zusammensetzung der Presbyterien abzustimmen. Ein zentraler Baustein in jeder Gemeinde ist das Presbyterium. Es bestimmt, was in der Kirchengemeinde geschieht. „Ehrenamtliche Presbyterinnen und Presbyter leiten gemeinsam mit der Pfarrerin oder dem Pfarrer die Gemeinde, so formuliert es unsere Kirchenverfassung“, betont Dekanin Barbara Kohlstruck. „Und das ist eine ausgesprochen verantwortungsvolle Aufgabe, denn in Zukunft werden Presbyterien auch Entscheidungen treffen, die nicht immer einfach sein und nicht von allen verstanden werden.“

„Damit das Gemeindeleben lebendig bleibt“

„Wir planen, organisieren und setzen vieles um“, berichtet Tyfanie Nzila-Balley. Sie engagiert sich seit sechs Jahren als Presbyterin in der Pfingstweide und kandidiert nun wieder.

Die 39-Jährige hat bis zum Frühjahr mit ihren Kollegen aus dem Presbyterium unter anderem Geburtstagsfeste für ältere Gemeindemitglieder organisiert. Wegen der Corona-Pandemie und den vielen Auflagen ist das nun nicht mehr möglich. Das Presbyterium reagierte und bietet nun Hilfe für ältere Menschen an. Gemeinsam etwas zu bewegen, Mitbestimmen und Mitmachen sind für die 39-Jährige unverzichtbar: „Es ist die einzige Möglichkeit, Verbesserung und Veränderung zu erreichen – in der Kirche und im Stadtteil.“

Adam Lockhart kandidiert wie Tyfanie Nzila-Balley nun zum zweiten Mal. Er engagiert sich im Hemshof. Mit 30 Jahren ist er der Jüngste im Presbyterium und leistet gerne Arbeiten, bei denen er anpacken kann, etwa beim Auf- und Abbauen. Als junger Vater hat er den Kindergottesdienst übernommen. Die Aufgabe der Presbyterien sieht er so: „Wir tragen dazu bei, dass das Gemeindeleben lebendig bleibt.“