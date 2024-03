Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Kita-Beschäftigte kümmern sich tagtäglich um das Wohl der ihnen anvertrauten Kinder. Der Berufsalltag ist vielseitig, aber auch stressig. Wie man trotz Belastung gesund und sicher arbeiten kann, das erfahren die Beschäftigten des protestantischen Kita-Verbunds derzeit in einem speziellen Lastwagen.

Gemütlich ist es in dem Truck, der am Donnerstag Halt in der Rheingönheimer Kita Regenbogenland machte. „Das Gespräch mit den Erzieherinnen und Erziehern soll bewusst außerhalb