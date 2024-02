Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Soffie träumt von einem Land, in dem für immer Frühling ist, und sorgt damit aktuell für einen viralen Hit, der den Nerv der Zeit trifft. Bei Demos gegen rechts wird ihr Song „Für immer Frühling“ rauf- und runtergespielt. Quasi über Nacht ist die 24-jährige Studentin der Mannheimer Popakademie damit berühmt geworden. Was sie nun sinnvoll nutzen will.

Über vier Millionen Klicks bei dem sozialen Netzwerk TikTok, genauso viele bei Spotify, obwohl der Song dort erst seit ein paar Wochen abrufbar ist. Die junge Sängerin