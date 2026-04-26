Glitzernde Dollarscheine, Taschenlampenlicht und große Gesten: Die schillernde Drag-Szene ist jetzt auch in Ludwigshafen angekommen. Mit Wucht, Witz und Herz.

Die Metropolregion kennt Drag längst: in Mannheim am Nationaltheater (NTM) mit dem „Werqhaus“, in Heidelberg im Karlstorbahnhof – und nun also in Ludwigshafen. Unterstützt vom Förderverein des Hauses und initiiert von The Notorious B.D.E., einer echten Ludwigshafenerin, die hier nicht nur auftritt, sondern Räume schafft. Der kleine Dôme ist mit 60 Gästen komplett gefüllt. Pinkfarbene Luftballons am Eingang weisen den Besuchern den Weg. „Die Show läuft nach ,American System’“, erklärt eine hyperblonde Beauty hinter der Empfangstheke. Es ist Shayma Al Queer, eine der drei Gastgeberinnen des Abends. Heißt: Euros werden gegen pink schimmernde „Davina Dollars“ getauscht. Mit den Trinkgeldscheinen werden die Künstler später beworfen.

Drag ist mehr als Show. Es ist die Kunst der Verwandlung, die erhobene Faust im feinen Handschuh, es ist Protest mit Pailletten. Historisch aus queeren Subkulturen gewachsen, erzählt Drag Art von Selbstermächtigung, von Lust an der Rolle – und davon, wie Identität gespielt, gebrochen und neu zusammengesetzt werden kann. Im Dôme war das spürbar bis in die letzte Reihe: alles DIY, Licht und Ton aus eigener Hand, die Performerinnen und Performer werden von einer Taschenlampe als Suchscheinwerfer auf die Bühne geleitet. Improvisation als Haltung.

Politisch, persönlich, präsent

Der Showabend hat drei Runden und viele Gesichter. Davina Lover eröffnet mit einem ironischen Playback über die Verwandlung von der Nonne Nobody zum Fetisch-Girl. Drag-Persona The Notorious B.D.E. bringt eine Lage „Shots“ auf die Bühne, feiert sich autobiografisch mit Witz: Im (damals noch) „Haus der Jugend“ groß geworden, den ersten Filmriss an der Bar – folgerichtig heißt ihre Performance „Drink Responsibility“. Lemon-Drop-Shots wandern durchs Publikum. Mit großer Geste bringt die Mannheimer NTM-Drag-Queen Miss Sara Jevo (Sandro Sutalo) ihren ikonischen Song über queeres Leben auf dem Balkan – politisch, persönlich, präsent.

Dunkler und rauer wird es mit Pula M. King, eine feste Größe in der Ruhrpott-Drag-Szene und bekannt für offensive Performances jenseits des Gefälligen. Cowboygirl aus Gundelsheim zeigt eine Mörderinnen-Story zwischen Verzweiflung und Flashlight-Finale und schwingt sich später als schrill-dramatische Drossel im silberweißen Burgfräulein-Look mit Goethes „Erlkönig“ in kulturelle Höhen. Zwischen den Showrunden gibt’s ein Publikumsspiel, und so finden sich Martin, Moritz, Alex und Christoph plötzlich beim Penisvergleich-Malwettbewerb wieder oder: „Wer hat den Längsten in 60 Sekunden auf die Klorolle gemalt.“ Damit ist die Lockerheit des Abends auf die Spitze getrieben.

Das Spiel mit den Identitäten

Zwischendurch loten die Drag-Künstler Identitäten aus, performen im Playback und Livegesang, mit Stand-up-Comedy, Tanz und großen Posen. Davina Lover hat die Parodie einer Power-Point-Präsentation über die Frage „Wie ikonisch bin ich“ im Gepäck. Miss Sara Jevo singt sich als Souldiva mit kleinen Puppenhändchen durchs Publikum. Shayma al Queer glänzt als Souldiva mit Schleier und Glitzerbody – Sex sells, Dollars regnen. The Notorious B.D.E. gibt den Gangsta Rapper, hypermaskulin mit Macho-Posen und fettem Bling-Bling.

Das Publikum ist altersgemischt, neugierig und divers, Subkultur trifft auf Mainstream. Vielen geht es wie Eva aus Ludwigshafen und ihrer Freundin Monika aus Bobenheim-Roxheim: Sie sind zum ersten Mal bei einer Drag Show, kamen offen, erwartungsvoll, sind auf Anhieb begeistert und gehen mit leuchtenden Augen.

Fortsetzung folgt: Der nächste Drag-Dôme öffnet am Samstag, 20. Juni. Weitere Veranstaltungen sind für den 3. Oktober und den 19. Dezember geplant.