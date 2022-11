An diesem Abend haben die Stadtteile der Mannheimer City ausnahmsweise die Show gestohlen. Bei der „Langen Nacht der Kunst und Genüsse“ haben viele Händler die Chance genutzt, um auf sich aufmerksam zu machen. Was am Rande der Stadt geboten wurde, lesen Sie hier.

Weitgehend friedlich verlief der Aufmarsch Rechtsextremer am Samstag in Ludwigshafen-Oggersheim. Gerade einmal elf Teilnehmer hatten die Initiatoren einer „Mahnwache“ mobilisiert. Sie wollten die Bluttat vor zwei Wochen für ihre Zwecke instrumentalisieren. Ihnen standen bis zu 200 Gegendemonstranten gegenüber, die sich gegen die Spaltung der Gesellschaft aussprachen. Mehr über die Demos erfahren Sie hier.

Die Speyerer Innenstadt ist beliebt, weist aber auch etliche Probleme auf. Die drückende Sommerhitze ist nur eines davon, wurde Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt (FDP) berichtet. Was die Stadt und die Einzelhändler bedrückt, lesen Sie hier.

Ein junges Ehepaar aus Hanhofen hat sich einen Traum erfüllt und am Freitagabend ein Varieté-Theater in Dudenhofen eröffnet. Nationale und internationale Künstler treten dort jedes Wochenende bis Anfang Januar auf. Mehr zur Show lesen Sie hier.

Stundenlang waren Technisches Hilfswerk und Feuerwehr am Samstag im Frankenthaler Vorort Mörsch im Einsatz. Doch statt eines Notfalls galt es dort, eine gut zehn Meter hohe Tanne zu fällen. Der fast zwei Tonnen schwere Baum aus einem privaten Garten schmückt in diesem Advent den Rathausplatz. Warum es trotz der beachtlichen Maße der Tanne viel Fingerspitzengefühl brauchte, lesen Sie hier.