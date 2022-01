Zur Teilnahme an der dritten „Uffbasse“-Aktion am Montag, 10. Januar, ab 18 Uhr am Mannheimer Rathaus (E5) rufen nun auch Vertreter unterschiedlicher Organisationen aus Ludwigshafen und der Vorderpfalz auf, darunter die Bundestagsabgeordneten Armin Grau (Grüne) und Christian Schreider (SPD), die Fraktionsvorsitzenden aus dem Stadtrat David Guthier (SPD), Peter Uebel (CDU), Monika Kleinschnitger und Hans-Uwe Daumann (Grüne im Rat), der linke Kreisvorsitzende Ewald Heimann und Rüdiger Stein vom DGB Pfalz. Ziel sei es, so die Organisatoren, ein Signal für Solidarität in der Pandemie sowie Meinungs- und Pressefreiheit zu senden und sich gegen Hass, Hetze und Gewalt zu positionieren. Unter dem Titel „Uffbasse – Solidarität in der Pandemie“ hatten sich am vergangenen Montag rund 850 Menschen versammelt, um eine Menschenkette als Zeichen gegen rechte Aufmärsche und Gewalt zu bilden.