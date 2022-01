Das Phänomen der sogenannten Montagsspaziergänge tritt im Zuständigkeitsbereich des in Ludwigshafen ansässigen Polizeipräsidiums Rheinpfalz (Vorder- und Südpfalz) seit dem 13. Dezember 2021 auf. Seither hat das Präsidium 121 Versammlungen registriert, von denen nur 13 ordnungsgemäß angemeldet gewesen seien. Dabei seien insgesamt rund 1750 Polizeikräfte eingesetzt worden. Bisher sei bei diesen Versammlungen ein Teilnehmer leicht verletzt worden – eine Person, die in Landau bei der Feststellung der Identität Widerstand gegen die Polizeikräfte geleistet habe. Unter den Polizisten habe es keine Verletzten gegeben, sagte ein Präsidiumssprecher auf Anfrage.

156 Verfahren, 173 Platzverweise

Insgesamt seien bislang 156 Verfahren wegen Ordnungswidrigkeiten eingeleitet worden – überwiegend wegen Verstößen gegen die Corona-Verordnung oder wegen der Teilnahme an einer verbotenen Versammlung – sowie 173 Platzverweise erteilt worden. Darüber hinaus habe es im Zusammenhang mit den Versammlungen 18 Straftaten gegeben. In den meisten Fällen habe es sich um Widerstände gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigungen und Verstöße gegen das Versammlungsgesetz gehandelt, so der Präsidiumssprecher.

Bei den sogenannten Montagsspaziergängen hat die Polizei im Bereich Vorder- und Südpfalz bislang 9470 Teilnehmer gezählt. Davon hätten sich 7050 an unangemeldeten oder verbotenen Versammlungen beteiligt, 2000 an angemeldeten Protestzügen. Insgesamt 420 Teilnehmer seien bisher bei Gegendemos gezählt worden.