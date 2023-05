Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Unter den 1300 Menschen, die am Montagabend in Vorder- und Südpfalz gegen die staatlichen Corona-Maßnahmen demonstriert haben, waren laut der Bilanz des Polizeipräsidiums Rheinpfalz auch zahlreiche Teilnehmer, sogenannte Spaziergänger, aus Ludwigshafen und dem Rhein-Pfalz-Kreis. Alle angemeldeten und spontanen Versammlungen verliefen laut Polizei weitgehend „friedlich und störungsfrei“.

Demnach protestierten in Ludwigshafen 75 Personen, 49 waren es in Mutterstadt, 48 in Maxdorf, 42 in Schifferstadt und 15 in Dannstadt-Schauernheim. 100 Personen gingen im benachbarten