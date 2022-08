In knapp zwei Wochen wird beim Festival des deutschen Films in Ludwigshafen wieder der rote Teppich für viele berühmte Schauspieler ausgerollt. Welche Promis dann auf der Parkinsel erwartet werden – ein Überblick.

Er war in Edigheim der jüngste Pfarrer in Deutschland, später dann Dekan in Speyer. Bis 2019 war er auch Präsident des Pfälzischen Handballverbands: Was Friedhelm Jakob jetzt macht und wie er die aktuelle Lage sieht, lesen Sie in unserem Sommer-Interview.

Im Speyerer „Bademaxx“ fällt die erste Bilanz bisher gut aus, trotz Gas- und Energiekrise. So ganz abtun können die Stadtwerke als Betreiberin das Thema aber nicht. Sie blicken sorgenvoll auf den Herbst, in dem sie die Lage drastisch ändern könnte. Was Schwimmerinnen und Schwimmer dann erwartet, lesen Sie hier.

Mit großen Kirchbooten lieferten sich finnische Protestanten einst auf der Heimfahrt von Sonntagsgottesdiensten Wettkämpfe. Heute organisiert ein Speyerer Ruderverein Fahrten auf zwei nachgebauten Kirchbooten auf dem Altrhein. Warum es dabei längst nicht mehr um Wettkämpfe geht, lesen Sie hier.

Eigentlich wollte eine Gruppe von Studenten aus Usbekistan Deutschland kennenlernen und sich hier mit Feldarbeit die Studiengebühren in der Heimat verdienen. Jetzt fühlen sie sich von einem Landwirt aus der Region ausgebeutet. Ihr Arbeitgeber schweigt zu den Vorwürfen. Wie die Studenten ihren Einsatz schildern, lesen Sie hier.

Statt im Urlaub verbringen viele Kinder mehrere Wochen im Sommer in einer Ferienbetreuung. Auf was es dabei ankommt, damit die Kinder eine schöne Zeit erleben, hat ein Besuch in Großniedesheim gezeigt. Mehr dazu lesen Sie hier.

Eine dicke Qualmwolke lag heute über der Friesenheimer Insel in Mannheim. Was und warum es gebrannt hat, lesen Sie hier.

Mannheim macht mit dem Energiesparen Ernst. Was geplant ist, lesen Sie hier.