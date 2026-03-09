Prominenter Besuch bei den Maxdorfer Landfrauen: Autorin und Promireporterin Kristina Hortenbach liest aus ihrem neuen Buch – und gibt viele Anekdoten zum Besten.

Kristina Hortenbach kennt den Rhein-Pfalz-Kreis. In Limburgerhof war sie schon ein paar Mal für Lesungen. Jetzt hat es sie mit ihrem neuesten Buch nach Maxdorf zum Frühstück der Landfrauen verschlagen. Um 9.30 Uhr in der Vorderpfalz sein, das bedeutet für die Promireporterin des Südwestrundfunks ( SWR), dass sie um 7 Uhr vom Taxi abgeholt wurde zum Bahnhof nach Baden-Baden. Mit dem Zug über Karlsruhe nach Mannheim, und dann mit der Linie vier nach Maxdorf. „Ein paar nette Menschen haben mir in Mannheim geholfen, die richtige Haltestelle zu finden“, sagt sie im RHEINPFALZ-Gespräch. Sie hat’s pünktlich geschafft. Eigentlich habe sie später noch einen Radiotalk. „Den mache ich gerne live. Aber diesmal habe ich ihn aufgenommen.“ Man weiß ja nie, wann die Bahn mal eine Verspätung einbaut.

Kristina Hortenbach, Jahrgang 1969, bewegt sich sicher auf freundlichem Terrain. Die Gäste beim Landfrauenfrühstück kennen sie aus dem Fernsehen. „Darf ich Sie persönlich ansprechen? Ich sehe Sie als im Fernsehen“, sagt eine Dame im Prinzip exemplarisch für einige Einsteiger kurzer Pläusche. Dann geht’s ab zu Brötchen, Waffeln, Käseplatte, Wurstauswahl und Mettigel.

Genügend eigene Ideen

Ihr neuester Roman „Pleiten, Pech und Papa“ ist mittlerweile in der zweiten Auflage, erzählt Hortenbach. Die Gartenkrimis seien leider nicht so gut gelaufen, wie sich das der Verlag vorgestellt habe. Aber sie habe noch genügend eigene Ideen. Unter anderem zum Beispiel zu ihrem historischen Roman „Als im Hotel Messmer der Tee ausging“, der vor „Pleiten, Pech und Papa“ erschienen ist und auch gut laufe.

Sie versuche überall, Humor reinzubringen. „Der ist im Prinzip überall drin“, sagt die Journalistin und Autorin. Sie wolle die Leserinnen und Leser unterhalten. Das ist auch die Maxime von „Pleiten, Pech und Papa“. „Ja, es steckt viel von meinem Papa drin“, gesteht sie beim Frühstück vor der Lesung. Ihr Vater mache tatsächlich gerne Listen, zum Beispiel mit der Tiefkühlkost, die er bei einem Lieferdienst bezieht, inklusive Ablaufdatum. Auch vom Ahr-Hochwasser – der Ausgangspunkt der Romangeschichte – sei er betroffen gewesen, wenn auch nicht so schlimm. Der Humor eine sie mit ihrem Vater.

Viel Wahres über den Papa

„War der Kuchen gestern wirklich so lecker?“ Eine ältere Dame kommt kurz vorbei. In einer TV-Sendung kostet Kristina Hortenbach gerne Kuchen und Torten. „Ich werde manchmal schon Frau Tortenbach genannt“, sagt sie und schmunzelt.

Zurück zum Buch. Der obdachlos gewordene Vater zieht bei seiner Tochter ein, bringt deren Leben und das der Familie durcheinander, findet seine Jugendliebe wieder und trainiert für einen Halbmarathon. „Es steckt viel Wahres drin“, lässt Hortenbach durchblicken.

Die Fortsetzung sei sogar schon in Arbeit. Was da noch alles drinstehen soll, habe ihr Vater gefragt. Sie erzählt, dass sie, wenn sie zu Besuch beim Vater sei, gerne Anekdoten mitschreibe. Zum Beispiel, dass er einmal nicht das Haus verlassen wollte/konnte, weil der Tiefkühl-Lieferservice erwartet wurde. Die Dame vom Lieferservice habe ihrem Vater begeistert berichtet, dass sie schon an ihn gedacht habe, weil sie diese Woche wieder Zwiebel-Sahne-Hähnchen dabei habe.

Hörbuch selbst eingesprochen

Neues Terrain hat Kristina Hortenbach betreten, indem sie in einem Kölner Studio ihren neuesten Roman als Hörbuch selbst eingesprochen hat. „Das war etwas ungewohnt. Im Radio spreche ich ja normalerweise nur etwa zwei Minuten. Hier waren es fast zehn Stunden“, erzählt sie. Sie sei sogar schneller fertig gewesen, als gedacht. „Sechs Tage waren angesetzt, in denen jeweils vier, fünf Stunden Aufnahme anstanden. Wir waren in fünf fertig.“ Sie habe Panik gehabt, dass sie zwischendrin heiser werde. Eine unbegründete Sorge.

Sie sei immer gerne bei den Landfrauen, berichtet Kristina Hortenbach, bevor sie aus ihrem Buch liest. „Da ist es immer toll. Die sind in der Regel bestens gelaunt, viele, und es ist immer lecker.“ Sie gibt Einblicke in ihren Arbeitsalltag. Sie sei gerne Promireporterin. „Andere Kollegen berichten über Kriege, ich über das Kleid von Demi Moore.“ Ein Handy klingelt. Ob etwa Richard Gere anruft? Auch über den Star aus „Pretty Woman“ hat sie eine Anekdote parat.

Promibuch verworfen

An ein Promibuch habe sie auch schon gedacht. Aber die Persönlichkeitsrechte der Stars ... Das werde aus juristischer Sicht wohl eher nichts. Auch wenn es schon sehr unterhaltsam ist, wie sie berichtet, dass sie mal mit Edmund Stoiber getanzt hat, nachdem Mario Adorf, Ralph Siegel und Helmut Dietl aus verschiedensten Gründen abgewunken hätten.

Durch Zufall sei sie zum Schreiben gekommen, sagt Kristina Hortenbach. Kein Zufall: Viele der Damen wollen danach noch ein Selfie oder kaufen vor Ort ein Buch der Autorin, oder gleich alle vier Bücher und holen sich ein Autogramm. Die Chance ist groß, dass Hortenbach wieder im Rhein-Pfalz-Kreis auftaucht.

Lesezeichen

„Pleiten, Pech und Papa“ von Kristina Hortenbach, Heyne-Verlag, ISBN: 978-3-453-44266-5, 13 Euro.



Bei Instagram

