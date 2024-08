„Kommen Sie zu mir, ich kann Ihnen ganz viel erzählen“, verspricht Monika Reuser, die neben der langen Schlange vorm Ticketstand auf ihrem Rollator sitzt. Eine Freundin lädt sie zur Feier ihres 80. Geburtstags in einen Film ein.

Monika Reuser, die entspannt am Rand wartet, beobachtet immer wieder ihre Begleitung, wie sie beharrlich die Stellung hält und alle paar Minuten ein kleines Stück nach vorne rückt. Das Gewusel auf dem Ludwigshafener Filmfestival ist der Schwetzingerin bekannt, sie bezeichnet sich als alten Fan.

Mehr noch: „Vor ein paar Jahrzehnten hat meine Schwiegertochter für ihren Film hier einen Publikumspreis gewonnen“, eröffnet Reuser stolz. Am Tag der Preisverleihung sei die Hölle los gewesen, erinnert sie sich an den Trubel. Ihre Familienmitglieder mögen nicht jeden Tag berühmt sein, aber kreativ seien sie allemal: „Mein Sohn ist Fotograf und meine Tochter in der Londoner Kunstszene tätig“, zählt die 80-jährige Filmliebhaberin auf. Sie ist sich sicher, dass das Filmfestival auch international mithalten könne – und vor allem regional, etwa mit dem einzigarten Rheinambiente, punkte. Dabei hat Reuser großes Vertrauen in den Festival-Intendanten Michael Kötz: „Er ist ein sehr charmanter Mann und hat ein tolles Händchen für das Programm.“

Und dieses kennt die 80-Jährige genau. Die ganze Zeit hält sie ein Prospekt bereit, prüft den Fernseher mit dem Tagesprogramm und kennt sogar den Inhalt von Filmen, die sie sich gar nicht anschauen wird. Den Namen des Filmes, für den ihre Freundin noch immer für zwei Tickets ansteht, ist ihr lange entfallen. In einem Moment der Besinnung ruft sie ihn hinterher: „Wir schauen ,Querschuss!’“ Der 89-Minüter erzählt vom Leben einer Familie, einer ausgefallenen Feier zum 80. Geburtstag – und porträtiert beinahe das Leben von Monika Reuser. Außerdem ist er für den Rheingold-Publikumspreis nominiert.

Anlässlich des 20. Filmfestivals auf der Parkinsel sprechen wir täglich mit Gästen und Akteuren vor Ort.