Die Stadtbibliothek Ludwigshafen und der Verkehrsclub Deutschland Ludwigshafen Vorderpfalz (VCD) bieten im April und Mai bei gemeinsamen Mobilitätstagen verschiedene Aktionen, Veranstaltungen und Projekte zum Thema umweltfreundliche intelligente Mobilität in und an der Zentralbibliothek in der Bismarckstraße an.

Beide Partner verbindet nach eigenen Angaben der Einsatz für Nachhaltigkeit und Werterhaltung. Der VCD ist ein Verein, der sich für eine klimaverträgliche, sichere und gesunde Mobilität, wie das Radfahren, einsetzt. Die Stadtbibliothek verleiht seit 2019 in ihrer „Bibliothek der Dinge“ nicht nur Bücher und Medien, sondern auch Gegenstände. Vor diesem Hintergrund lag es nahe, ein Angebot des VCD anzunehmen, der eine Ausleihstation für sein Lastenfahrrad suchte. So ist es nun im April und Mai möglich, das Lastenfahrrad LUise für jeweils drei Tage kostenlos in der Zentralbibliothek auszuleihen.

Ergänzt wird diese Aktion durch ein umfangreiches Programm, etwa eine interaktive Ausstellung mit Quiz im Foyer des Bürgermeister-Reichert-Hauses, eine Infoveranstaltung zum Pendeln mit dem Rad oder eine gemeinsame Radtour durch die Stadt. Eine ehrenamtlich betreute Fahrradwerkstatt im Innenhof der Stadtbibliothek greift an zwei Samstagen die im Ideenwerk der Bücherei verankerten Do-it-yourself-Projekte auf und bietet durch die Möglichkeit der Reparatur als ressourcenschonende Alternative zum Neukauf. Mit den Mobilitätstagen wollen Stadtbibliothek und VCD auf umweltfreundliche, klimaschonende Optionen der Fortbewegung aufmerksam machen und Alternativen zum Ausprobieren anbieten.

Ausstellung zur Verkehrswende

Zentraler Bestandteil der Mobilitätstage ist die Präsentation „Mobilität anders angehen – eine Ausstellung des VCD zur Verkehrswende“. Sie wird von Freitag, 1. April, bis Samstag, 23. April im Foyer des Bürgermeister-Reichert-Hauses vor der Kinder- und Jugendbibliothek gezeigt. Die Ausstellung besteht aus drei interaktiven Themenblöcken: „Mobilität – ein zentrales Alltagsthema“, hier können Besucher ihr eigenes CO2-Budget schätzen; „Das Umfeld intelligent für Mobilität gestalten“, mit einem Mobilitätsquiz zu den Vorteilen, die es mit sich bringt, nachhaltig mobil zu sein, und „Umweltfreundlich unterwegs sein“: Bei diesem Spiel können Teilnehmer abschätzen, wie viele Personenkilometer Verkehrsmittel wie Auto oder Bahn beim Ausstoß von einem Kilogramm CO2- fahren können. Begleitend zur VCD Ausstellung gibt es eine Medienausstellung zum Thema Mobilität und Verkehrswende der Stadtbibliothek.

Termin

Für Gruppen und Schulklassen ist für den Besuch der Ausstellung eine Anmeldung erforderlich unter Telefon 0170 40 00961 oder per E-Mail n vcd-lu@online.de. Die Ausstellungseröffnung findet am Freitag, 1. April, 16.30 Uhr im Foyer des Bürgermeister-Reichert-Hauses statt. Eine Anmeldung ist erwünscht per E-Mail an vcd-lu@online.de. Die Registrierung und Reservierung des Lastenfahrrads erfolgt über die Website www.lastenvelomannheim.de. Zum gebuchten Termin kann LUise dann in der Stadtbibliothek abgeholt werden.