Die Bürgerstiftung Ludwigshafen hat am Wochenende das Projekt „Zauber LU sauber“ im Rahmen der Aktion Saubere Stadt und der Freiwilligentage der Metropolregion Rhein-Neckar präsentiert. Fünf Kitas waren mit von der Partie.

Im Rahmen der Mitmachaktion „Zauber LU sauber“ der Bürgerstiftung haben Kinder, Erzieherinnen und Eltern aus fünf Ludwigshafener Kindertagesstätten 130 Hexenbesen fantasievoll gestaltet. Für Michael Cordier von der Bürgerstiftung sind die Besen ein Symbol für ein sauberes und lebenswerteres Ludwigshafen.

Ziel sei es gewesen, die Bürger sowie die Kinder zu mehr Achtsamkeit für ihre Umwelt zu motivieren, erklärte der engagierte Friesenheimer. Die Besen tragen Etiketten mit den Namen der jeweiligen Kita und der kleinen Künstler. Am Samstag – einer der Freiwilligentage – wurden die kunstvoll gestalteten „Hexenbesen“ auf dem Ludwigsplatz verkauft. Der Erlös fließt direkt in die Wunschlisten der beteiligten Kindertagesstätten.

Zusätzlich haben sich Künstlerinnen des Kunstkreises Frankenthal mit dem Thema auseinandergesetzt und drei Mülltonnen künstlerisch gestaltet, die ebenfalls für den guten Zweck versteigert wurden.

Bewusstsein schaffen

Michael Cordier schwärmte über das Wirgefühl bei der Aktion: Kinder, Eltern und Erzieherinnen seien motiviert worden, über das Thema Sauberkeit in Ludwigshafen nachzudenken. „Das war etwas sehr Besonderes.“ Der ehemalige Lukom-Chef hält solche Aktionen für sehr wichtig, um die Verwaltung bei ihrem Kampf gegen immer mehr wilde Müllablagerungen in vielen Stadtteilen zu unterstützen und ein Bewusstsein dafür zu schaffen, was jeder Bürger für eine saubere Stadt tun kann.

Bei der Aktion waren die Kindertagesstätten Edigheim, Oppau, Maudach und Friesenheim und das Kinderhaus Wolfsgrube mit im Boot. Die Kitas wünschen sich Sandeimer, Sandförmchen, Schaufeln und Siebe, eine Schaukel oder einen Hängesack für die Turnhalle, Lupendosen zum Forschen, Bälle, ein Trainingstor, Softglitzer-, Filz- und Plusterstifte und einen großen Roller sowie ein Riesen-Sandspielzeug-Set. Von den Erlösen der Besen- und Tonnenaktion will die Bürgerstiftung den Kindern diese Wünsche erfüllen.