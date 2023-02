Die Bauarbeiten in Oppau und Edigheim für die Aufwertung öffentlicher Grünflächen werden in Kürze beginnen. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Grundlage dafür ist die Förderinitiative Stadtdörfer, die vom Land initiiert wird.

Für Oppau und Edigheim sind laut Stadtverwaltung Planungen für mehrere Umgestaltungen innerhalb öffentlicher Grünflächen erarbeitet worden – an insgesamt vier Standorten. Die Vorbereitungen dafür sollen bis Ende Februar abgeschlossen sein, der anschließende Baubetrieb werde dann zu unterschiedlichen Zeiten im März und April beginnen.

Konkret sind laut Verwaltung im Oppauer Stadtpark der Bau eines multifunktionalen Rasenspielfelds mit Ballfangzaun und Basketballständern, die Errichtung einer Seilbahn sowie einer sogenannten Calisthenicsanlage vorgesehen. Zudem sollen die Boulebahn und die Tischtennisplatten ertüchtigt werden.

In Edigheim wird der Spielplatz Anglerstraße um zwei inklusive Spielgeräte für bewegungseingeschränkte Personen erweitert, zusätzlich entsteht nach Angaben der Verwaltung auf der gegenüberliegenden Wegseite ein Spielbereich für Kleinkinder. Südlich vom Sportplatz Edigheim soll darüber hinaus ein Bewegungsparcours mit seniorenfreundlichen Geräten gebaut werden, er werde ergänzt um eine vor allem für Jugendliche geeignete Calisthenicsanlage. Am Wolfsgrubenweg soll der Spielturm durch eine neue Spiel- und Kletteranlage inklusive eines neuen Spielturms ersetzt werden.

Wie Koblenz, Trier und Landau beworben

Möglich werden diese Aufwertungen, weil sich die Stadt neben Koblenz, Trier und Landau erfolgreich bei der Förderinitiative Stadtdörfer des Landes Rheinland-Pfalz beworben und im April 2020 vom Ministerium des Innern und für Sport den Zuschlag für die Stadtteile Oppau und Edigheim erhalten hatte.

Ziel des Modellprojekts ist es, innerhalb eines dialogorientierten Prozesses gemeinsam mit den Bürgern der jeweiligen Stadtdörfer konkrete Maßnahmen zu entwickeln, um attraktive Lebens-, Wohn- und Arbeitsbedingungen entstehen zu lassen.

Entsprechend basierten Leitlinien, Ziele und Lösungsansätze für die nun bald startenden Aufwertungsarbeiten auf den Ergebnissen von Befragungen und Workshops, die unter Begleitung des Landauer Büros Stadtimpuls sowie der Stadtverwaltung mit Bürgern der beiden Stadtteile durchgeführt worden seien.

Förderbescheide über 790.000 Euro

Im Juni vergangenen Jahres habe Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) für die Projekte die Förderbescheide des Innenministeriums Rheinland-Pfalz in Höhe von rund 790.000 Euro entgegennehmen können, was einer Zuwendung in Höhe von 90 Prozent der förderfähigen Gesamtkosten entspreche.

„Die finanzielle Unterstützung ist für sechs beantragte Maßnahmen vorgesehen, die die Neugestaltung von vier Grünflächen beziehungsweise zweier punktueller Straßenbereiche beinhalten“, resümiert die Stadtverwaltung.

Im Netz