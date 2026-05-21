Ein in Mainz ausgezeichnetes Projekt aus Ludwigshafen wird im Juni in einem Online-Vortrag vorgestellt.

Wie gelingt der Umstieg vom Auto aufs Fahrrad im Alltag besonders auf dem Weg zur Arbeit? Mit dieser Frage beschäftigt sich das zuletzt in Mainz vom Klimaschutzministerium ausgezeichnete Projekt „PedeLUc“ aus Ludwigshafen. Am Donnerstag, 11. Juni, 19 Uhr, wird es in einer Online-Veranstaltung vorgestellt. Der Vortrag findet in Kooperation mit dem Kreisverband Ludwigshafen-Vorderpfalz des Verkehrsclubs Deutschland (VCD) statt.

Ziel: Nachhaltige Verkehrsformen stärken

Im Fokus steht ein praxisnahes Angebot für Berufspendler: Interessierte können über das Projekt kostengünstig ein Pedelec für vier Wochen ausleihen und testen, ob das Fahrrad eine alltagstaugliche Alternative zum Auto oder Motorrad sein kann. Ziel von „PedeLUc“ ist es, den Umstieg auf klimafreundliche Mobilität zu erleichtern und nachhaltige Verkehrsformen in Ludwigshafen zu stärken.

Der Verleih wird von ehrenamtlich Engagierten des VCD-Kreisverbands LU-Vorderpfalz organisiert. Die eingesetzten Pedelecs wurden über das Klimaschutzprogramm „Kipki“ des Landes Rheinland-Pfalz finanziert und über die Stadt Ludwigshafen bereitgestellt.

Im Vortrag erläutert Referent Diethelm Messinger vom VCD-Kreisverband unter anderem, wie das Ausleihangebot funktioniert, welche Vorteile das Pendeln mit dem Pedelec bietet, welche Erfahrungen bisherige Nutzer gemacht haben und welche Hinweise es für Menschen gibt, die ähnliche Initiativen aufbauen möchten. Weitere Infos zur Initiative gibt’s im Netz unter https://pedeluc.de/.