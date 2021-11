Die Arbeiten auf der Großbaustelle am Müllheizkraftwerk in der Industriestraße kommen gut voran. Das hat die Gemeinschafts-Müllheizkraftwerk Ludwigshafen GmbH (GML) mitgeteilt und über den aktuellen Stand informiert.

Seit der erfolgreichen Kesseldruckprobe des neuen Müllkessels am 23. September ist laut GML einiges passiert. So sei bis Mitte September das Dach des neuen Kesselhauses geschlossen und anschließend die neue Rückkühlanlage auf dem Dach montiert worden. Von Mitte Oktober bis Mitte November sei dann die Abgasleitung des Müllkessels montiert worden. Durch sie verlässt das auf 200 bis 250 Grad abgekühlte Abgas laut GML den Müllkessel, um in die Rauchgas-Reinigungsanlage transportiert zu werden. Am 12. November habe Montagekran Wotan dann mit einem Bogenstück das letzte große Teil des Müllkessels an die richtige Stelle gebracht. Wenige Tage später sei mit einem Schwertransporter der zweite Schlackenkran bei der GML angekommen. Zukünftig soll das Müllheizkraftwerk über zwei Schlackenkräne und zwei Verladestellen verfügen, an denen die Schlacke aus der Abfallverbrennung auf Lkw verladen wird, um sie zur Schlacke-Recyclinganlage zu fahren. Nun fänden noch umfangreiche Rohrarbeiten, Isolierarbeiten und die Elektroinstallation statt. „Es geht gut voran und wir marschieren auf die Inbetriebnahme unseres neuen Müllkessels 4 ab Frühjahr 2022 zu“, bilanziert GML-Geschäftsführer Thomas Grommes.